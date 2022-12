Desarticulan contrabando de artículos electrónicos por más de $100 millones

La Aduana desarticuló un contrabando de artículos electrónicos en una importación proveniente de Miami que declaraba traer muebles de jardín, por un monto superior a los $100 millones.El operativo, realizado en el puerto Terminal Zárate, descubrió una importante cantidad de mercancía no declarada en cuatro contenedores.La carga iba dirigida a tres domicilios: dos en Rosario y uno en Merlo, provincia de Buenos Aires, detalló el organismo.Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP estaban investigando a la empresa importadora -dedicada, justamente, a la comercialización de productos electrónicos-, por lo cual el ingreso de los contenedores en cuestión pasó de canal verde a canal rojo.En efecto, una verificación de la carga descubrió la mercadería en infracción repartida entre los muebles de jardín que la empresa había declarado, explicó la Aduana.Así, los agentes del organismo contabilizaron que el contrabando involucró 24 tipos de mercadería diferentes, entre los cuales se destaca un equipo de audio de alta gama, marca Wilson Audio, valuado en más de US$ 170.000.A su vez, también había un equipo para cirugías oftalmológicas True Vision 3D, cuyo valor supera los US$ 120.000.Luego, otros bienes que intentaban ingresar al país de contrabando eran dos parlantes Gibbon Super Nine (valuados en US$ 20.000; una Smart TV de 86 pulgadas (US$ 7.500), dos discos de freno Porsche (US$ 7.500) y una máquina para encordar raquetas de tenis (US$ 8.500).La totalidad de la mercadería de contrabando ha sido secuestrada por la Aduana, que presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.