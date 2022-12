Compras con Billetera Entre Ríos desde el lunes: cómo obtener 30% de reintegro

Sociedad La aplicación Billetera Entre Ríos ya puede descargarse en los celulares

Las personas mayores de 18 años pueden descargar la app Billetera Entre Ríos en sus celulares, registrarse y tenerla activa. A partir del lunes 19 se podrán realizar compras conAdemás, desde la billetera virtual podrán consultar los locales adheridos y su ubicación a través de un mapa que permitirá localizarlos más fácilmente.En declaraciones a, explicó que “con cada compra que el usuario haga,”, por lo que comparó que “no hay trampas” como las que suelen ocurrir con descuentos bancarios que implementan algunos hipermercados.Abarca a toda persona mayor de 18 años con domicilio en Entre Ríos, al tiempo que ratificó que pueden poseerla todos los integrantes de una familia, siempre y cuando cumplan con los requisitos antes mencionados.El funcionario hizo hincapié en que el hecho de, permite que el beneficio sea “mucho más palpable y transparente. Es decir, si comprás por 10.000 pesos, vas a tener a las 24 horas en tu billetera 3.000 pesos acreditados. Si querés el efectivo, podés ir a un local de Entre Ríos Servicios y retirarlo”.Aclaró que “con la billetera, si tenés saldo, vas a poder seguir comprando. En Santa Fe se vio que el cliente sigue haciendo sus compras con la misma aún pasado el tope de reintegro porque se familiarizó con lo simple de la herramienta, lo que genera que los comercios se sumen en masa. En muchas localidades pasó a ser la primera herramienta de cobro” para los negocios.Desde el lunes, la misma aplicación “mostrará cuáles son los comercios adheridos y también el registro de las operaciones realizadas”.porque, además de “mejorar el poder adquisitivo de entrerrianos y entrerrianas, quiere venir a dar respuestas al sector que da dinámica comercial en cada localidad generando mano de obra”., dado que para cargarle saldo no es necesario estar bancarizado.- En cualquier Entre Ríos Servicios.- Desde una cuenta bancaria (en cualquier entidad) al CVU de la Billetera (buscalo en la sección carga dinero).- Desde otra billetera Plus Pagos.1- Descargá la app Billetera Entre Ríos - Plus Pagos (Google Play o App Store).2- Creá tu cuenta siguiendo los pasos en “Registrarse”.3- Cargá tu/s Tarjeta/s de Débito de cualquier entidad bancaria (si no estás bancarizado podrás operar con tu cuenta virtual).4- Disfrutá de los beneficios (a partir del lunes 19/12).Desde el lunes 19 de diciembre, los consumidores podrán acceder al 30 por ciento de reintegro del total de sus compras con un tope de 5.000 pesos por mes por billetera, comprando de lunes a jueves, en comercios adheridos al programa de los rubros alimentos y medicamentos.Los medios de pago que aplican para este beneficio son las Tarjetas de Débito o saldo virtual.- Abrí la aplicación de Plus Pagos en tu teléfono.- Seleccioná la opción Pago con QR.- Acercá la cámara al código que te mostrará el vendedor.