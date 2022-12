Bono de $24.000: qué pasa con quien tiene más de un empleo y requisitos claves

Política La UIA manifestó su desacuerdo por el bono para empleados anunciado por Nación

"El bono de $ 24.000 para el personal de Casas Particulares deberá pagarse en el mes de diciembre y. Se aplica la regla de tres simple".. Pero el decreto invitará a las Provincias y Municipios a pagar un bono similar en los casos en que no hayan dispuesto un bono propio.-Ser trabajador registrado, la medida no incluye a monotributistas ni trabajadores informales.-El salario neto del trabajador no supere los 185.000 pesos, es decir, los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), en diciembre.Sobre 1,3 millones en total, el último dato oficial (septiembre) marca que hay 473.400 trabajadores de Casas Particulares con aportes a la Seguridad Social, una cifra que se mantiene en los mismos valores desde hace un año y medio.Según Olmos, el pago mensual se calcula sobre 160 horas. En consecuencia, para obtener la proporción en los casos de trabajar menos horas al mes, el empleador deberá dividir los $ 24.000 por 160 y multiplicar por las horas efectivas.Por ejemplo, si trabaja 16 horas semanales (ocho horas dos veces por semana) que equivalen a 64 horas mensuales (16 horas x 4 semanas que tiene el mes) el monto a pagar será de $ 9.600, es decir, $ 24.000 dividido 160 por 64.También Olmos aclaró que a diferencia de las Pymes, que podrán deducir la mitad del pago del bono del anticipo del impuesto a las Ganancias, ese beneficio fiscal no se aplicará a los empleadores del Personal Doméstico.En consecuencia, en diciembre las trabajadoras de Casas Particulares registradas deberán percibir el sueldo, con el aumento del 8%, el medio aguinaldo y el bono.El bono anunciado por el Gobierno se aplicará a los trabajadores del sector privado que perciben hasta 3 SMVM (salario mínimo, vital y móvil) a valores de diciembre. Son hasta $ 185.859 y corresponde al sueldo neto (de bolsillo), luego de los descuentos de Jubilación y Salud. Representa un salario bruto de $ 223.927.Según el último Informe del Ministerio de Trabajo, la mitad de 6,5 millones de trabajadores privados percibió en septiembre (último dato) un salario bruto menor a los $ 141.442. Con las variaciones salariales de los meses siguientes, se estima que ese corte hoy ronda los $ 160.000.Sobre la base de estos números se estima que el bono podría alcanzar a casi 4 millones de trabajadores. Y la apuesta es que contribuya a incrementar el consumo de cara a las Fiestas de fin de año.En tanto, el bono de $ 13.500, a pagarse en 2 cuotas a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo alcanzará a 1,3 millones de personas.Según aclaró la Ministra de Trabajo, el bono deberá abonarlo el empleador. En el caso de las pymes, el Estado "va a cubrir el 50% mediante el correspondiente descuento en el anticipo del Impuesto a las Ganancias".El extra de $24.000 se pagará por única vez. Esto quiere decir que no será una suma fija incorporada a los ingresos de los trabajadores en los próximos meses.