Desarticularon maniobras fraudulentas de granos en Entre Ríos y Corrientes

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticulópor casi 600 toneladas valuadas enEn controles en ruta realizados en Córdoba y Entre Ríos, los agentes del organismo que conduce Carlos Castagneto interdictaron 595 toneladas de poroto de soja que no contaban con su respaldo documental correspondiente para circular. Durante los operativos participaron miembros de las fuerzas federales y provinciales.Durante un control rutero sobre la, la DGI detectó a, según constataron los agentes de la AFIP con miembros de Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad. El vehículo decía provenir de Córdoba y se dirigía a Misiones, pero no pudo justificar el origen de los granos. Como resultado de esa irregularidad,En tanto, en las localidades cordobesas de Gutemberg y Eufrasio Loza, personal de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) llevó adelante de forma conjunta con la Policía de Córdoba tareas de control sobre 12 camiones con acoplado en convoy que carecían de la carta de porte electrónica necesaria para su traslado. Los vehículos fueron detectados a 50 kilómetros del límite con Santiago del Estero en caminos no acordes para la logística de este tipo de mercadería, lo que haría presumir la intención de evitar a los inspectores de la AFIP en las rutas principales y así comercializarla en el mercado informal. El valor estimado de la materia prima incautada asciende a 50 millones de pesos.