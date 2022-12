La soja alcanzó los $ 100.000 por tonelada, máximo histórico para la oleaginosa

Los productores de soja superaron los 3,5 millones de toneladas vendidas en 11 jornadas desde que el 28 de noviembre se reabrió el Programa de Incremento Exportador (PIE), que implementa un tipo de cambio de $ 230 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de diciembre próximo.Además, el precio alcanzó a los $ 100.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario, marcando así un máximo histórico para este grano.Por su parte, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) ya alcanzó los US$ 1.535,50 millones, es decir, un 51,18% de lo comprometido, en 11 de las 23 ruedas en las que operará el dólar soja.La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 3.000 millones.De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ayer se vendieron 281.972 toneladas de soja, con lo cual totalizan 3.500.204 desde el lunes 28 de noviembre.Los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos el miércoles y en fechas previas pero anotados ayer sumaron en conjunto 171.237 toneladas, y el valor promedio de esos negocios resultó en $ 97.073 por unidad de peso.Por otro lado, también se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al miércoles por 68.804 toneladas, alcanzando un valor promedio de $ 96.281.En relación con los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 501,79 por un volumen de 2.590 toneladas; en tanto que se anotaron fijaciones por 4.872 toneladas a un valor promedio de US$ 421.Por su parte, las agroexportadoras ingresaron ayer al mercado de cambios local US$ 50 millones, y así sumaron US$ 1.535,50 millones en once jornadas.En tanto, el Banco Central cerró la jornada del miércoles con compras por US$ 40 millones, y acumuló US$ 842 millones en once ruedas.