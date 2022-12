Bonos para empleados y beneficiarios de Potenciar Trabajo: cuándo se pagarán

Economía Gobierno anunció un bono de 24 mil pesos para asalariados privados

El Gobierno anunció el pago de un bono de 13.500 pesos en dos cuotas para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y otro de 24.000 pesos a desembolsar en diciembre para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos.La, cuando la validación del Potenciar Trabajo esté concluida", afirmó.En ese sentido, recordó que la actual gestión de Gobierno "entregó un bono a indigentes por $ 45.000, la Tarjeta Alimentar subió un 40% y se dio un bono a jubilados de $ 10.000".En tanto, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos, indicó queEl bono, detalló Olmos.La suma de tres salarios mínimo, vital y móvil suma "185 mil pesos aproximadamente", según especificó Olmos y se pagará a los que no alcancen ese monto."Es un pagopara colaborar con los trabajadores de menores ingresos en la etapa de las fiestas,", aseveró.Y señaló que el bono "es producto de un esfuerzo" del sector privado, "compartido con el Estado, en el caso de las empresas PyMEs (pequeñas y medianas empresas), que absorberá el 50% a través de la deducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias" y "compensado por recursos previsto presupuesto 2023".La ministra señaló que los acuerdos salariales se realizan "a través de la paritaria tripartita entre gremios, empresas y el estado" y aclaró que "este bono no constituye una suma fija al salario""Respetamos las paritarias y este es un pago por única vez para aquellos salarios de menor nivel de ingresos en esta etapa de las fiestas" de fin de año y "no se incorpora al salario", completó Olmos.Ante una consulta respecto del método de pago, Olmos respondió: ", porque la fecha en que se hace el pago salarial y el medio aguinaldo depende de las características y dinámica de cada empresa"., agregó., mientras que otros que no previeron bono y esto se suma a lo acordado. En tanto, hay otros convenios colectivos en donde esa condición de absorción no se estableció y en consecuencia se suma".