Anunciaron acuerdo para bajar hasta 15% el precio del calzado deportivo

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy un acuerdo con las principales fabricantes de calzado deportivo para bajar en promedio el 15% en los precios vigentes a diciembre en las marcas y modelos de mayor rotación en el mercado, y un sendero de aumentos de valores de hasta el 3% para enero, febrero, marzo y abril.



El acuerdo con las marcas Nike, Puma, Adidas, Topper, Fila, Umbro, Asics, Kappa, Crocs, Reebok, Vans, Hush Pupies, Rip Curl, Lotto, New Balance, All Star, Converse, Le Coq Sportif, Jaguar, DC, Kioshi, Decker, Addnice, Head, CooperShoes, Kalwer, Joma, Pony, Bicontinentar y Ferli fue anunciado en una reunión junto a empresarios y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.



"Pasar a un volumen de producción de 40 millones de pares es importante en términos de empleo y de inversión; tenemos el desafío de cuidar los dólares, promover empleo y la inversión, y bajar la inflación; el hecho de acordar una rebaja promedio del 15% en calzado deportivo es importante porque vienen las Fiestas y el calzado deportivo es uno de los regalos más habituales. Además, por tratarse de trabajo argentino es más importante aún", destacó el ministro en el encuentro.



"Más allá de que (la industria textil) requiere importaciones y tenemos que tener un régimen administrado, bajar 15% (el precio) el calzado deportivo y por un período importante en términos de tiempo es un resultado enorme para la gente de a pie", agregó.



En ese sentido, Massa agradeció a los empresarios por participar en la iniciativa y remarcó que uno de los objetivos del acuerdo es el de aumentar la producción de calzado deportivo en el país en 2023.



"Como Gobierno hacemos el esfuerzo de que los dólares que juntamos vayan a la producción y el trabajo argentinos y ustedes, que son un enorme generador de trabajo en Argentina, pero queremos que la gente pague menos", afirmó Massa, a la vez que pidió a los empresarios tener "la capacidad de cumplir cada una de las cosas en las que nos pusimos de acuerdo".



Por su parte, Tombolini ponderó que el acuerdo "forma parte de la hoja de ruta propuesta a la Argentina por el Ministro" y señaló que "es un puntapié para recomponer fuentes de trabajo en todo el país".



"Creemos que es muy importante y esperamos que pueda estar en vidriera cuanto antes porque es muy importante ahora que vienen las Fiestas. Aspiramos a que en la vuelta al colegio los precios de venta al público sean inferiores a los de noviembre de este año", aseguró.



Estuvieron presentes en el encuentro en el Ministerio de Economía, por la Secretaría de Comercio, el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich.



En tanto, por las empresas estuvieron presentes Federico Tortora y José Papo (Nike), Gustavo Marques (Puma), Santiago Moreno Hueyo (Adidas), Diego Mohadeb (Topper), Brian Handley y Daniela Prado (Grupo Dass), Juan Pablo López (Distrinando), Hernán Grimoldi y Alberto Grimoldi (Grimoldi), Rodolfo Sotura y Fernando de la Sota (World Sport), Emmanuel Fernández y Juan Manuel Moreno (Grupo Pampeana), Jorge Roca (Cristobal Colón), Agustín Ramallo (Mariana SA), Jorge Coral (New Balance), Diego Vizcay y Claudio Cerruti (Addnice-Head), Markus Stefan Heydn (Coopershoes), Fernando De Vito (Ferli), Cecilia Marelli (ID Argentina), Elizabeth Guarino (Jaguar), Javier Khachadourian (Kalwe) y Juan Recce (Bicontinentar), entre otros.