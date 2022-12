Pago del aguinaldo: puntos clave que deben tener en cuenta los trabajadores

Estamos a mediados de diciembre y muchos trabajadores se preguntan cuándo se cobra y cómo se calcula el aguinaldo o Salario Anual Complementario (SAC) para los empleados en relación de dependencia.Históricamente la segunda cuota del SAC se depositaba antes del 18 de diciembre. Esta fecha, que es una semana antes de que comiencen las fiestas, se corrió dos días este año por lo que deberá abonarse el 16 de diciembre, publicaEl cambio se debe a que el 18 cae domingo y el depósito debe estar realizado por parte de la empresa el último día hábil en el que están abiertos los bancos.El aguinaldo de diciembre toma el mejor sueldo del mejor semestre del año, por lo que será más alto de lo que se cobrará en junio. El SAC se calcula al tomar el mejor sueldo del segundo semestre y dividirlo por la mitad, eso dará el monto final que cobrarán los trabajadores en concepto de SAC.Algo muy importante a tener en cuenta es que no se toma los incrementos no remunerativos ni capacitaciones. Tampoco se incluyen las gratificaciones otorgadas por única vez ni las vinculadas a la extensión del contrato de trabajo.Para calcularlo, se debe considerar la mitad de la mayor remuneración recibida en el segundo semestre del año por todo concepto, incluyendo el sueldo básico, las horas extra y cualquier otro extra que se haya abonado.En el caso de los trabajadores con menos de un año de antigüedad, el SAC se calcula según los meses trabajados, utilizando cualquiera de estas dos fórmulas:-Dividir el mejor sueldo a la mitad, volver a dividir nuevamente ese monto por seis y multiplicar el resultado por los meses trabajados.-Multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor sueldo mensual y, a ese resultado, dividirlo por seis.El pago del aguinaldo es proporcional al tiempo trabajado por semestre, es decir, que los empleados que no hayan trabajado el período completo, recibirán otra suma según la siguiente fórmula:Las horas extra o las comisiones se deben sumar al monto del salario del mes en el que fueron abonadas con el fin de calcular la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto.El SAC incluye las horas extras trabajadas, las comisiones, todas las variables que forman parte del salario, el rubro "a cuenta de futuros aumentos".Para estos casos, los empleados podrán realizar la denuncia en el Ministerio de Trabajo. La acusación podrá ser realizada de manera individual o colectiva. Los trabajadores también podrán comunicarse al Centro de Orientación al Ciudadano al 0800-666-4100 para realizar consultas sobre la Ley de Contrato de Trabajo, Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), régimen de trabajadores de casas particulares y trabajo no registrado.Otra opción es hacerlo en las oficinas de empleo. Para conocer la agencia territorial más cercana al domicilio se podrá ingresar al siguiente link: www.argentina.gob.ar/trabajo/mapa-oficinas