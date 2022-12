El dólar blue retomó la tendencia alcista, subió $3 y cerró en $ 315

El dólar blue retomó hoy la racha alcista y cerró a $ 315 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros operaron dispares, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.La divisa paralela revirtió la tendencia después de iniciar la semana con una caída que cortó con el alza de la semana anterior y registró su mayor baja en casi dos meses.El dólar paralelo subió $3, borró la caída de ayer, se ofreció a $311 para la compra y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 83,4%, el menor nivel en casi un mes.El BCRA terminó la jornada con compras por unos US$ 39 millones en el mercado de cambios y continuó con su racha compradora.En los dos primeros días de la semana la autoridad monetaria sumó compras por US$ 109 millones y lleva el acumulado del mes a US$ 463,80 millones.El dólar sin los impuestos subió hasta los $178,9 para la venta, según el promedio que surge de los bancos privados de la plaza local y en el Banco Nación cerró en $178,50 para la venta.El dólar Qatar cotizó en $357,98, mientras que el turista o tarjeta escaló hasta los $313,23 y el ahorro o solidario aumenta 89 centavos y operó hasta los $295,33.El dólar mayorista, que regula el BCRA, subió 30 centavos y se ofrece a $171,80.En la bolsa porteña, el dólar Contado con Liquidación repuntó hasta los $334,56 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 94,7%.El MEP o dólar bolsa operó casi estable a $322,39, con lo cual el spread con el oficial se ubica en el 87,7%. Fuente: (NA)