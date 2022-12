Blanqueo de capitales permitiría reforzar reservas y apuntalar a las pymes

El proyecto de blanqueo de capitales que diseña el ministerio de Economía y se presentará en los próximos días en el Congreso permitirá al Gobierno destinar recursos al pago de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), apuntalar las pymes, el programa de becas Progresar y solventar obras de infraestructura energética.



La iniciativa establece que se destinará el 20% de los recursos a un fondo específico a crear para el pago de obligaciones con el FMI, un 20% a las Pymes, 20% a las becas Progresar, y un 40% a programas y proyectos de la Secretaria de Energía para exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.



La iniciativa que se está terminando de redactar en el Ministerio a cargo de Sergio Massa establece que la exteriorización de divisas en moneda extranjera o activos financieros se podrán efectuar con el pago de una alícuota, pero sin sanciones penales o civiles en la Justicia.



Fuentes parlamentarias señalaron que cuando ingrese el proyecto se destinará a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, a fin de poder iniciar a la brevedad el debate de esta iniciativa que es clave para el Gobierno Nacional.



Este proyecto es complementario del acuerdo firmado entre Argentina y los Estados Unidos de intercambio de información fiscal entre los dos países con el fin de promover la exteriorización de bienes y sanciones para aquellos que no blanqueen, según lo afirmó el ministro cuando se presentó el convenio en el CCK.



La recaudación que se generará con el blanqueo de capitales se destinará un 20% al Pago del FMI.



De acuerdo con el borrador de este proyecto que se denomina "Exteriozación del Ahorro Argentino para Sostener el cumplimiento y Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional", las personas físicas, sucesiones y los sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias podrán ingresar en este régimen de blanqueo de capitales.



El proyecto considera repatriación solo en los casos en los que el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren.



Los bienes que se podrán exteriorizar pagando una alicuota que oscilará entre el 5 y el 20% son la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país o en el exterior, incluyendo créditos.



La tasa que se pagará por incorporar a esos bienes tendrá una alicuota diferencial hasta el 31 de marzo y desde el 1 de abril hasta el 30 de junio esa tasa se duplicará y o se establecerá 4 veces esa alícuota desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.



En cambio si se opta por evitar la repatriación y se detectan esos bienes las alícuotas se duplicarán.



En el borrador de la iniciativa el blanqueo de estos capitales no se los considerará incrementos patrimoniales no justificados ni se iniciará alguna demanda comercial, civil, penal o penal cambiaria, que pudieran corresponder por los bienes declarados, y quedarán liberados de los impuestos que hubieran omitido declarar.



Otro punto clave es que habrá un régimen simplificado con una alícuota especial del equivalente a la mitad de las alícuotas generales cuando los sujetos personas humanas exterioricen tenencia de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país y el monto no supere el 35% anual de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta 50 mil dólares.