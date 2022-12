Bono de $45.000: qué pasa con quienes no estuvieron en el calendario anterior

Sociedad Quiénes cobran este martes jubilaciones y pensiones con haber mínimo

Más de 1 millón de personas empezaron a cobrar ayer la segunda de las dos cuotas de $ 22.500 del Refuerzo Alimentario, destinado a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad que no cuentan con ingresos y no perciben asistencia alguna del Estado.Así lo informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al señalar quey las personas que no contaban con ella fueron asistidas por Anses, para abrirles una en la institución que les quede más cerca o que fuera de su conveniencia.El beneficio excluye a quienes perciben jubilación o pensión contributiva o no contributiva, tanto nacionales como provinciales y municipales, Potenciar Trabajo, Beca Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social y Programas sociales tanto nacionales como provinciales o municipales, o quienes tengan hijos que perciban la Asignación Universal o Salario Familiar.Tampoco pueden tener registrado a su nombre rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses, plazos fijos y bonos en los últimos seis meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses, compras en moneda extranjera en los últimos seis meses ni obra social o prepaga.