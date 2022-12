Aseguran que se trabaja en un aguinaldo para beneficiarios de Potenciar Trabajo

La ministra de Desarrollo Social , Victoria Tolosa Paz, afirmó hoy que "se está trabajando", junto con el presidente Alberto Fernández, para otorgar un "aguinaldo" a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y destacó que más de 680 mil personas ya validaron su identidad para seguir accediendo al programa.Tolosa Paz confirmó que desde el ministerio que encabeza "se está trabajando", en conjunto con los referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Esteban “Gringo” Castro y Emilio Pérsico, "buscando una propuesta que podamos consensuar, para dar respuesta a la demanda de la UTEP para llevar un aguinaldo (o bono) para Navidad"."Tanto el presidente Alberto Fernández como esta ministra sabemos que son tiempos donde el Estado debe seguir acompañando a las familias", sostuvo.En diálogo con Radio 10, la funcionaria también aseguró que el actual "proceso de validación en la aplicación de Mi Argentina y la gente valida su identidad" busca "llevar certezas de que nadie use la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social cuando no es la persona correcta"."Al día de la fecha superamos los 680 mil beneficiarios que ya validaron y completaron el formulario, hay tiempo hasta el 6 de enero. Esto es una tranquilidad para quien toma el plan y para quienes hacen las denuncias”, añadió.Asimismo, se refirió al debate en torno a la asignacion de los Planes Potenciar Trabajo y afirmó que "hubieron titulares de medios que buscaron llevar mucha intranquilidad y estigmatizar los sectores más pobres de nuestro país".“El informe de AFIP fue malinterpretado y mal comunicado, y esto generó que un fiscal saliera a hacer una denuncia de investigación sobre un hecho que no había ocurrido nunca", indicó."No es verdad lo que se dijo que había personas que compraron dólares o pagaron bienes personales”, enfatizó.