Los valores de los agroalimentos subieron 3,6 más en noviembre

Es decir, los consumidores pagaron $3,6 por cada $1 que recibieron los productores de los 24 productos agropecuarios que componen la canasta IPOD, explicó hoy la entidad en un comunicado.En promedio, la participación del productor en el precio final de venta subió a 26,5% en noviembre.Los productores de calabaza obtuvieron la mayor participación (52%) -debido a las inclemencias climáticas en las zonas productoras, como altas temperaturas y falta de precipitaciones-, mientras que la más baja ocurrió en la zanahoria (7%).Entre los cinco productos que presentaron mayor diferencia entre los precios del campo a la góndola, se encuentran la zanahoria (13,9 veces), el limón (12,4), la naranja (9), la manzana roja (8,5) y el zapallito (8,1).Con respecto a los precios, la zanahoria registró una baja mensual de 1% en los precios al productor, mientras que para el consumidor no mostró variaciones.El limón tuvo una suba mensual de 103,7% en origen -debido a las sequías que afectan especialmente a Salta, lo que reduce la oferta y hace incrementar los precios- y de 24% en destino.En la naranja se observó una suba de 9% en los precios al productor, mientras que en góndola fue de 17,5%; la manzana roja no mostró variaciones en los precios de origen, pero sí aumentó 12% en destino (por la alta incidencia del consumo energético en las respectivas cámaras de frío).Y, en el zapallito, los precios al productor subieron 1,4%, pero bajaron 30% para el consumidor con respecto al mes anterior.Entre los productos que presentaron menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor, se encuentran dos productos de origen animal y tres frutihortícolas.La baja brecha entre origen y destino de productos y subproductos ganaderos se debió a que los huevos (2,3 veces) y el pollo (2,4), por lo general, tienen sistemas de producción integrados, lo que significa que todos los actores de sus respectivas cadenas de valor son parte del riesgo del negocio.Además, la carne de pollo no registró variaciones mensuales en ninguno de los extremos de la cadena, pero sí lo hizo el huevo: registró un aumento de 1% en origen y 4,5% en destino.En el caso de la calabaza (1,9), el producto con la brecha más baja por segundo mes consecutivo, los precios al productor aumentaron 1% y al consumidor, 14,5%.Por su parte, el tomate redondo (2,4) no registró variaciones en los precios de origen, en tanto en destino la caída fue de 6%.Por último, en la frutilla (2,1) se observó un incremento mensual de los precios de 61,5% en origen, mientras que en destino el aumento llegó a 1%.