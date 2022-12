Dólar soja: agroexportadores liquidaron US$ 1.600 millones en primeras semanas

La liquidación de divisas por parte del sector agroexportador alcanzó los US$ 1.600 millones desde que entró en vigencia el Plan de Incremento Exportador II (PIE II) y así superó la mitad de los US$ 3.000 millones comprometidos a ingresar por las cerealeras hasta el 31 de diciembre.



Así lo indicó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.



De ese total liquidado, el Banco Central (BCRA) pudo hacerse con US$ 693 millones en las ocho primeras ruedas que lleva activo el denominado "dólar soja 2" impulsado por el Ministerio de Economía, que establece un tipo de cambio diferencial de $ 230 por dólar para el complejo sojero.



La dinámica de las ventas se mantuvo en línea con las primeras jornadas de esta nueva edición de este régimen especial, con un volumen de negocios que osciló entre los 250.000 y 400.000 toneladas, cuando la media diaria de los días anteriores a ponerse en vigencia la medida era de entre 60.000 y 70.000 toneladas.



En los tres últimos días hábiles con los que contó la semana, se comercializaron 830.283 toneladas de soja, por lo que el acumulado desde el 28 noviembre fue de 2.697.403 toneladas, un valor que, si bien es mayor a los de los meses anteriores, se ubica cómodamente por debajo de las 6.456.288 toneladas negociadas en la misma cantidad de días del primer plan puesto en marcha en septiembre.



Idígoras indicó que "esta edición tiene menores efectos que la primera naturalmente, por el hecho de que partimos de un stock de 23 millones de toneladas y hoy estamos en un volumen que el Gobierno considera en 12 millones, pero que el mercado lo calcula en 9 millones de toneladas", por lo cual remarcó que "el flujo de ventas es menor".



No obstante, el presidente de la entidad marcó que, si bien "el flujo está sosteniendo una curva baja en términos de ventas del productor, es mejor en relación a octubre y noviembre".



"Para nosotros las expectativas son buenas, pero habrá que ver si para el Gobierno es suficiente", sostuvo el titular de Ciara y CEC.



Según datos aportados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), del total de 2,7 millones de toneladas ya comercializadas, 1,7 millones corresponden a nuevos contratos por mercadería, mientras que 950.000 toneladas fueron fijaciones de precio de granos que ya se vendieron.



Los precios

En cuanto a precios, la semana culminó con un pico por la mercadería con entrega hasta el 27 de diciembre de $ 92.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), lo que implicó una suba de $ 10.000 desde el primer precio exhibido el lunes 28 de noviembre y casi $ 25.000 por encima de los valores medios de gran parte de noviembre.

El nuevo PIE se da en un contexto donde, si bien la liquidación de divisas por parte del sector exportador de granos y derivados alcanzó en el acumulado anual un récord histórico de US$ 36.713,5 millones, octubre y noviembre, meses que prosiguieron a la primera edición del "dólar soja", fueron flacos en cuanto al ingreso de dólares.





De hecho, durante el mes pasado, Ciara y CEC informaron que las empresas del sector liquidaron US$ 1.697 millones, 17% menos que el mismo mes del año anterior, pero un 14% superior a octubre último, cuando ingresaron US$ 1.217,3 millones.



En la edición de septiembre pasado del dólar diferencial, la comercialización de soja alcanzó los 14 millones de toneladas y la liquidación de divisas los US$ 8.125 millones, una suma histórica sin precedentes en la historia del sector y que ayudó a consolidar el acumulado récord entre enero y noviembre de este año.



