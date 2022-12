Entre Ríos necesita lluvias de 100 milímetros para comenzar a salir de la sequía

Economía La Mesa de Enlace solicitará que se declare desastre agropecuario en Entre Ríos

"El piso de la demanda pluvial para recomponer el perfil de humedad está en los 100 milímetros pero como los pronósticos no prevén buenas lluvias, será muy difícil salir de la sequía", destacó la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.Además, las distintas soluciones agronómicas para cambiar la situación "no están resultando eficientes", confirmó hoy la entidad bursátil, por lo que el perfil seco del suelo "se afianza en todo el territorio entrerriano".Asimismo, la sequía fue calificada como la peor de los últimos 60 años según los registros provinciales, y provocó efectos ecológicos y económicos "devastadores".Para Entre Ríos,La peor situación se registra en el sur entrerriano, donde se encuentra más del 70% de los cultivos estivales y el déficit hídrico llega hasta un 81% menos que el promedio normal.La situación afectó la producción de forraje del campo natural y pasturas, principal insumo en la alimentación de la ganadería de cría, recría y tambo, con una tasa de crecimiento del campo natural muy baja o nula y con un desarrollo muy escaso.Por eso, los productores ganaderos debieron vender animales para aliviar la carga animal en los campos, y la condición corporal del ganado presentó una caída interanual del 30 al 35%.También las aguadas naturales se están secando y existen problemas en molinos, ya que bajaron las napas y se agregaron caños para extraer agua a mayor profundidad.Por otro lado, el sector lechero no logró recuperar los lotes que se utilizan para pastoreo, no obtuvieron reservas de pastura, y el maíz destinado a consumo animal se está perdiendo, remarcó la Bolsa.Las altas temperaturas adelantaron la elaboración de rollos y silos de maíz para no perderlos, lo que aumentó su costo, y la calidad no es la adecuada debido a la baja concentración energética resultado de pocos granos por planta.En el último mes, se registró una caída en la producción lechera del 20 al 30%, y se prevé reducir las vacas en ordeñe en diciembre y enero, generando otro 10 o 20% de caída.