La Aduana secuestró más de 240 insumos médicos pediátricos vencidos

Policiales Detectaron en Entre Ríos camión con cocaína que se dirigía hacia Uruguay

La Aduana secuestró en el aeropuerto Ingeniero Taravella, de la ciudad de Córdoba, más de 243 insumos médicos pediátricos por un valor de US$ 35.000 que eran transportados por un pasajero argentino que provenía de Santiago de Chile, junto con su esposa y sus dos hijos menores de edad.Al escanear una de las ocho valijas que transportaban, los agentes aduaneros observaron a través de las imágenes la presencia de un elemento metálico macizo, razón por la cual se le solicitó al pasajero abrir el equipaje, resultando ser un chaleco con planchas de plomo utilizado para realizar exámenes radiográficos, informó hoy la Aduana a través de un comunicado.El pasajero argumentó que trasladaba toda esa mercadería porque venía a radicarse nuevamente al país para ejercer la docencia, luego de haber finalizado una especialización en Chile, y que solamente sería utilizada para las exposiciones, sosteniendo que todo estaba esterilizado.Sin embargo, la Aduana pudo verificar que la mayoría de los elementos se encontraban usados, vencidos y carecían del correspondiente certificado emitido por la Anmat; por lo que, además de no ser el Régimen de Equipajes la vía idónea para la importación de este tipo de mercaderías, se trataba de una prohibición de tipo “no económico”, al considerarse residuo patógeno.El valor total de la mercadería secuestrada supera los US$ 35.000, estimó la Aduana.De esta manera, el organismo “desarticuló una operación de gran relevancia, ya que el tráfico no controlado de este tipo de mercaderías, es sumamente riesgoso para la salud de las personas”, destacó el comunicado oficial.