Concesionarios de autos usados cierran el año con datos negativos

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en noviembre se comercializaron 127.178 vehículos usados, una baja del 16,80% comparado con igual mes de 2021 (152.866 unidades).



Si se compara con octubre 2022 (118.203 vehículos), la suba es del 7,59%.



En los primeros 11 meses del año se vendieron 1.454.637 unidades, una caída del 5,48% comparado con igual período de 2021 (1.538.981vehículos).



“Noviembre nos volvió a mostrar la realidad del sector. Faltando un mes para terminar el año hemos perdido la esperanza de que el volumen final comercializado fuese igual o superior al del año pasado”, admitió Alberto Príncipe, presidente de esa Cámara.



“Esperábamos que a partir de noviembre -generalmente los dos últimos meses del año son generadores de importantes volúmenes de ventas- se estuviera por arriba de meses anteriores y sobre todo del 2021”, dijo el directivo.



Pero señaló que “la realidad nos lleva a aceptar que durante el año se sufrieron las consecuencias de la falta de insumos para la producción de vehículos que influyeron en las entregas a concesionarios, y eso motivó el desabastecimiento de usados para el sector. Sumado a que la financiación no estuvo acorde con lo que pedía el mercado”.



“Todo esto nos obliga a trasladar las ilusiones al nuevo año, sabiendo que la retracción se instaló en los compradores debido a la incertidumbre que genera la economía en los bolsillos de la gente. Pero acá me quiero detener. Últimamente vengo recorriendo el país y me sorprende la manera en que vienen creciendo económicamente muchas provincias. No me cabe duda de que a diferencia de lo que ocurría años atrás, donde el AMBA era el motor de las ventas, ahora las mismas se traslados al interior de Argentina”, destacó.



Pero reconoció que “queda diciembre, sin muchas expectativas. Ya estamos pensando en 2023 y si los anuncios hechos recientemente por el gobierno se cumplen como informaron para nuestro sector, esperamos un mercado superador en todo sentido”.



RANKING 10 AUTOS USADOS MÁS VENDIDOS EN NOVIEMBRE



VW Gol y Trend: 7.473



Chevrolet Corsa y Classic: 4.298



Toyota Hilux: 3.823



Renault Clio: 2.916



Ford Fiesta: 2.856



Ford Ranger: 2.748



Fiat Palio: 2.635



Ford Focus: 2.603



Ford EcoSport: 2.564



VW Amarok: 2.413



AUTOS USADOS: PROVINCIAS QUE SUBIERON EN ENERO-NOVIEMBRE



Santa Cruz: 4,49%



Catamarca: 3%



Formosa: 19,06%



AUTOS USADOS: PROVINCIAS QUE BAJARON EN ENERO-NOVIEMBRE



Chubut: 13,55%



Tierra del Fuego: 11,78%



Santiago del Estero: 9,30%



Santa Fe: 8,40%



La Pampa: 7,89%



Misiones: 7,04%



Entre Ríos: 6,65%



Mendoza: 6,30%



Río Negro: 5,43%



Pcia. Bs.As.: 5,36%



CABA: 5,32%



San Luis: 5,25%



Córdoba: 4,77%



San Juan: 4,56%



Jujuy: 4,06%



Salta: 3,95%



Tucumán: 3,33%



La Rioja: 3,29%



Chaco: 1,36%



Neuquén: 1,25%



Corrientes: 0,53%