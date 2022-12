La actividad industrial subió 3,5% durante octubre

La actividad industrial creció 3,5% en octubre en relación a igual mes de 2021, mientras que el sector de la construcción presentó una baja de 0,9%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, la actividad fabril de octubre se ubicó 1,1% por debajo de la de septiembre y la construcción retrocedió 3,5%, informó el organismo.



De esta manera, en los primeros diez meses del año la actividad industrial aumentó 5,7% y la de la Construcción el 5,5%, informó el Indec



En octubre, diez de los dieciséis rubros de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.



En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos de 5,1% en “Sustancias y productos químicos”; 2,5% en “Alimentos y bebidas”; 14,9% en “Vehículos automotores, y autopartes”; 15,1% en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”; 6,4% en “Industrias metálicas básicas”; 6,7% para “Caucho y plástico”; 6 % en “Productos de metal”.



También se registraron incrementos interanuales del 3,6% en “Productos minerales no metálicos”; 2,9% para “Prendas de vestir, cuero y calzado”; y 3,2% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”.



Por su parte, se observaron caídas de 5,3% en “Muebles y colchones y otras industrias manufactureras”; 1,6% en “Maquinaria y equipo”; 4,7% en “Textiles”; 1,1% en “Madera, papel, edición e impresión”; 1,3% en “Tabaco”; y 0,8% en “Otro equipo de transporte”.



El Indec también realizó una encuesta de expectativas entre los empresarios industriales y 28,9% de los consultados estimó que la demanda interna continuará en alza hasta enero, inclusive, contra 26,8% que anticipa una caída, mientras que 44,3% no percibe mayores cambios.



En cuanto a las exportaciones, 23% de los consultados consideró que aumentarán, 23,8% estimaron un declive y el restante 53,2% no anticipa mayores cambios.



En este marco, 33,6% de los empresarios consideró que aumentará la utilización de la capacidad instalada de su fábrica, contra 25% que estimó lo contrario y 41,4% que no vislumbra mayores cambios Por todo esto, 43,6% de los consultados consideró que necesitarán más créditos para producir, contra sólo 6,8% que previó una baja y 49,6% que no estimó mayores cambios. En cuanto a la baja de 0,9% interanual de la actividad de la construcción, ésta se vio acompañada por bajas de 24% en la compra de asfalto; 23,3% en pinturas para construcción; 9,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 4,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 3,3% en yeso; 1,1% en cales y 0,8% en cemento portland..El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, afirmó la semana pasada que “la gran mayoría de los industriales argentinos reconocemos las dificultades que existen por la falta de dólares, pero no tenemos duda sobre la decisión política de este gobierno respecto de la industria". En una entrevista radial De Mendiguren consideró que los planteos de la Unión Industrial Argentina (UIA) por las dificultades para el acceso a insumos "no representa a la unanimidad de la industria argentina". "Hay empresas grandes que tienen intereses que a lo mejor no coinciden con la industria pequeña y mediana, y tratan de hacer prevalecer sus intereses sobre el resto", aseguró el funcionario.