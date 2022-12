La CAF aprobó nuevos financiamientos por US$ 430 millones para la Argentina

El ministro de Economía, Sergio Massa, participó este martes de la 176a. sesión del directorio de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en Montevideo, Uruguay, y en este marco informó la aprobación de dos programas de financiamiento por hasta US$ 430 millones para la mejora de caminos rurales productivos y el sector energético."Se aprobaron dos programas para los sectores público y privado del país, con un financiamiento de hasta US$ 430 millones para la mejora de los caminos rurales productivos, y el sector energético, que se suman a la gran cartera de programas del organismo en la Argentina", detalló Massa en una publicación de Twitter.En una nueva sesión del directorio de la CAF en la capital uruguaya, junto a ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países miembro, "trabajamos en estrategias que permitan desarrollar y potenciar a América Latina y el Caribe desde el organismo", añadió el funcionario.Asimismo, mencionó que se definió el tratamiento para su aprobación del financiamiento de US$ 540 millones para la construcción del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, "una obra clave para hacer crecer nuestras exportaciones y cuidar nuestras reservas", enfatizó Massa.Esto último se enmarca en el acuerdo al que llegaron el pasado viernes el Gobierno nacional y la CAF, tras una reunión entre Massa y el presidente del organismo multilateral, el colombiano Sergio Díaz Granados, en el salón Scalabrini Ortíz del Palacio de Hacienda.“Es fundamental avanzar en el financiamiento del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. La verdad es que esta iniciativa de financiar US$ 540 millones a través de la CAF nos pone en un sendero mucho más probable de que no más allá de junio de 2024 tengamos terminado ya el segundo tramo”, afirmó Massa en un comunicado oficial difundido días atrás.El segundo tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner conectará las localidades de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires con San Jerónimo en Santa Fe.Energía Argentina (Enarsa) lanzó el pasado 5 de septiembre el llamado a licitación pública para la elaboración de la ingeniería básica extendida de este tramo, que permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema nacional de transporte de gasoductos troncales.Además de ello, el tramo abriría la posibilidad de llegar con mayor volumen del gas de Vaca Muerta a los grandes centros urbanos e industriales del país, así como vincular con el gasoducto del Noreste (GNEA) para abastecer a las provincias de la región hoy aisladas del sistema.Una vez licitados, los trabajos tendrán un plazo de 120 días corridos y además de la ingeniería básica, incluyen el relevamiento catastral y la confección de la planimetría del gasoducto,Además de la CAF, la Argentina se encuentra en negociaciones con Brasil para el financiamiento de esta segunda etapa, país que se encuentra particularmente interesado ya que el segundo tramo permitirá que Argentina le exporte excedente de gas de Vaca Muerta.