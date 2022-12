Ganancias: por qué quienes tienen sueldos altos recibirán más dinero en enero

A partir de enero, los sueldos más altos -que superen el nuevo piso salarial de $ 404.062 para quedar exento de la retención del impuesto a las Ganancias-tendrán un pequeño alivio fiscal por el aumento desde ese mes del Mínimo no Imponible (MNI) y demás deducciones.Así, en enero, tendrá una mejora en su ingreso de bolsillo de $ 46.649.A partir de enero de 2023, el MNI será de $ 201.520,18 mensuales para el trabajador soltero y de $ 266.581,80 mensuales para los casados con 2 hijos.En el caso de autónomos, el MNI es de $ 169.381,19 mensuales y casado con 2 hijos de $ 239.864,60 mensuales.Es un aumento del 78,8385% en relación a los valores de 2022, inferior a la inflación. Ese porcentaje surge de la variación del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) entre octubre 2021 y 2022. En ese mismo período la inflación según el INDEC fue del 88%.El tributarista Sebastian Dominguez sostiene que “con una inflación interanual cercana al 100%, la actualización debería realizarse, por lo menos, en forma trimestral por la variación del IPC (INDEC) y en forma automática. El RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) no es un parámetro adecuado para actualizar las deducciones y las escalas del impuesto a las ganancias ya que no representa la distorsión de los valores que genera la inflación y que tiene un efecto directo en la determinación de la materia imponible”.En el caso de las jubilaciones, el MNI equivale a 8 haberes mínimos mensuales (hoy de $ 400.992) y se actualiza cada 3 meses por la movilidad previsional.Gabriela Russo, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas aclara que “este beneficio aplica para cuando no tienen ingresos de otra naturaleza que superen el MNI y no sean contribuyentes de Bienes Personales excepto por la casa habitación”.