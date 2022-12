La sequía castiga a Entre Ríos: maíz sin choclos y grandes grietas en la tierra

“El jaque mate al cultivo de maíz”

La falta de lluvias y el intenso calor, con pronósticos de temperaturas de hasta 40ºC de máxima, no dan tregua a los cultivos de los campos entrerrianos: ya se reportan casos en los que las pérdidas son casi totales., contó aun productor de la zona rural de Viale., sentenció el productor al confirmar que las plantas - sin grano- se picarán para comida para los animales “para no perderlas del todo”., comunicó ael ingeniero Pablo Fontanini, del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), y explicó que “en el caso del maíz de primera, para el que diciembre es clave porque se produce la floración del cultivo y es el período crítico donde, si falta agua, el rendimiento se desploma”.que entran en un período crítico”, había anticipado el especialista.Esta situación, precisamente, es la que acontecen un campo de la zona rural de Viale. “El choclo, para que arme grano, tendría que haber llovido hace diez días, antes que largue la flor. Pero sin pronósticos de lluvias y con las altas temperaturas…”, indicó el ruralista al vaticinar lo peor para los cultivos.; solo podrían llegar a salvarse algunos maíces que están más tardíos”, acotó al respecto.“En los lotes de alfalfa ya se secaron las plantas y eso ya no se recupera”, lamentó el productor.Lasdan cuenta del catastrófico panorama que afecta al campo entrerriano.