“Algunos productos suben hasta dos veces en el mes”, dijo un almacenero

A tres semanas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los comercios de los distintos rubros se preparan para las ventas. En el caso de los almacenes y despensas de barrio, el stock se complica y los aumentos de los proveedores siguen llegando.En diálogo con, Mario Sarli, miembro del Centro de Almaceneros de Paraná dijo que la situación es “preocupante” no sólo porque las ventas han disminuido sino también porque los costos siguen aumentando.Consultado sobre los productos de la canasta navideña dijo que “no tenemos el gran surtido que teníamos antes, pero sidra y pan dulce, sí hay. La gente de a poco ya está llevando, porque no solo se toma y se come ese día, sino que llevan para el mate”.En relación a los precios, dio cuenta que hay budín de 250 pesos y pan dulce por 450 pesos. “Hay más caros, pero son productos premium, un panettone de una marca local, de 750 gramos, cuesta 1260 pesos. La sidra está 550 pesos de las marcas más baratas, otras marcas más conocidas pasan los 1000 pesos”.Por otra parte, Sarli indicó que “ayer tuvimos un aumento importante en una marca de bebidas alcohólicas y gaseosas y las cosas siguen subiendo normalmente. Hubo productos que aumentaron un 15 por ciento. Siempre para las fiestas las cosas suben un poco, pero ahora arrancamos mal con los porcentajes bastante altos”, lamentó y acotó: “Algunos productos suben hasta dos veces en el mes y todo pasa el 10 por ciento”.Además, se registran faltantes de algunas marcas de cigarrillos y de bebidas tónicas.“Realmente estamos preocupados porque las ventas han disminuido y los gastos son mayores. Ahora aumenta mucho la factura de luz, está viniendo sin subsidios y hemos hecho los reclamos ante el gobierno provincial pidiendo una segmentación para el sector. La factura de luz va a ser el cierre negocios porque no se va a poder pagar”, dijo el almacenero y puso como ejemplo que será difícil para un drugstore “afrontar una boleta de 200.000 pesos”.Finalmente, Sarli opinó que con el programa de Precios Justos y la propaganda que hace el Gobierno nacional, direcciona a la gente que vaya a las grandes cadenas de supermercados y eso los perjudica.