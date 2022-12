El dólar cayó por quinta jornada consecutiva y cerró en $312

El dólar blue cayó por quinta jornada consecutiva hasta los $ 312 en la punta vendedora, en una rueda con mucha volatilidad y los tipos de cambio financieros operaron mixtos, según los principales indicadores cambiarios.La divisa marginal bajó un peso en el fin de la semana, después de caer hasta los $310 en el comienzo de la rueda y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista terminó en el 85%.En la última rueda cambiaria de la semana el Banco Central (BCRA) volvió a realizar una fuerte intervención en el mercado de cambios y compró US$ 113 millones.En las dos primeras jornadas de diciembre acumuló un saldo positivo de alrededor de US$ 150 millones, tras finalizar noviembre con un saldo negativo de US$ 673 millones.La máxima autoridad monetaria acumuló esta semana un saldo neto positivo de casi US$ 457 millones, aprovechando la operatoria del dólar soja, el programa que establece un tipo de cambio especial de $230 para las exportaciones.Los dólares financieros cotizaron mixtos y en la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación avanzó hasta los $326,31 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista quedó en 94,1%.El dólar MEP o dólar bolsa bajó hasta los $318,46 luego de rebotar ayer y el spread con el oficial alcanza el 89,9%.El comportamiento de los dólares financieros se da en el fin de una semana en la que el Banco Central convalidó una suba algo más robusta del tipo de cambio oficial.El dólar Qatar operó estable a $349,64, muy cerca del nivel simbólico de $350 y sigue siendo el más caro del mercado mientras que el turista o tarjeta cotizó sin cambios en $305,94.El ahorro o dólar solidario con las cargas impositivas, también registró una jornada estable y cerró en los $288,45.El dólar sin los impuestos aumenta 38 centavos $175,20 en los bancos del sistema financiero local y en el Banco Nación ascendió 50 centavos a $174,75. Fuente: (NA)