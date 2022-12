Reducen plazo para pagar importación de autopartes y evitar parar producción

El Gobierno reducirá desde este viernes el plazo para que automotrices y autopartistas puedan pagar a sus proveedores de insumos del exterior para evitar que se paralice la producción por falta de piezas importadas.



Algunos autopartistas ya recibieron hoy aprobación de permisos para importar, conocidos como SIRA, con disponibilidad de dólares a 30 días y no a 180 como venía siendo. Fueron casos aislados porque recién se están implementando los cambios, pero se estima que el lunes esté funcionado a pleno.



En tanto, para las importaciones de insumos que realizan las terminales, el mecanismo estará vigente este viernes.



De esta manera, se confirma lo adelantado por Ámbito a mediados de noviembre de este alivio para el sector que venía teniendo serios problemas para mantener las plantas produciendo.



El cambio de régimen en la administración del comercio exterior aplicado en octubre extendió el tiempo para cancelar las deudas con las empresas del exterior que venden a las fábricas locales materias primas, insumos y piezas.



Hasta antes de esta modificación, el Banco Central liberaba en un plazo de menos de 60 días los dólares al valor oficial para pagar esas obligaciones. Con el nuevo sistema se extendió a 180 días.



Esto provocó que los proveedores del exterior decidieran cortar los envíos porque no estaban dispuestos financiar a las empresas argentinas durante ese mayor plazo.



De esta manera, los autopartistas locales dejaron de recibir productos y advirtieron que eso implicaría que se corte el suministro a las terminales. Esto puede tener un impacto concreto en las próximas semanas. Es por eso que el Gobierno y las automotrices mantuvieron reuniones en las últimas semanas para solucionar el problema.



La idea consensuada es reducir de 180 días a 60 días la liberación de divisas para pagar afuera para las empresas del sector en general, aunque las compañías más chicas podrían acceder a dólares en un plazo de 30 días.



Esto sería exclusivamente para insumos para la producción. En cambio, para la importación de vehículos el tiempo para recibir divisas para pagar al exterior pasaría de 180 días a 120.



En todo caso, si las empresas quieren importar 0km está vigente el mecanismo para que lo hagan utilizando sus propios dólares. Esto implicaría operar a un dólar de $300 o más, como la cotización financiera, en lugar del hacer a los $160 del oficial.



La otra alternativa es que las casas matrices financien esas importaciones. Todo esto implicaría un aumento de los 0km por lo que las empresas asociadas en ADEFA se oponen. Hay que recordar que las fábricas importan gran parte de su gama.



En cambio, el mecanismo está siendo utilizado por los importadores de marcas no radicadas que, en general, apuntan a un segmento más alto de modelos.



La está claro cómo será la operatoria para las fábricas que producen autopartes para el mercado de reposición.