Turismo: destacan al 2022 como "uno de los últimos 20 mejores años" del sector

Lammens encabezó la inauguración de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo en San Carlos de Bariloche, junto a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, en el Hotel Panamericano de la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde sesionaron las autoridades turísticas de las 24 provincias.



En ese marco, el ministro indicó que "este es un año de gran actividad, estamos ante uno de los últimos 20 mejores años que tiene que ver con el trabajo que hicimos en equipo".



"Somos un gran equipo, en Argentina es difícil lograr grandes consensos y nosotros lo hemos logrado y hemos dado una muestra al resto de las actividades y al resto del país", aseveró.



Lammens remarcó que "cuando nos ponemos a trabajar juntos, cuando lo hacemos con seriedad, cuando lo hacemos poniendo el interés común por encima de cualquier cuestión particular, los resultados son estos. El turismo tiene mucho que contar al resto de los sectores".



Dirigiéndose a los funcionarios que participaban de la asamblea, el ministro señaló que "este último CFT del año está marcado por el crecimiento del turismo y Bariloche ha sido el lugar icónico de PreViaje que encabezó las preferencias de los argentinos en todas sus ediciones".



"El gran desafío del año que viene es seguir manteniendo estos niveles de ocupación que hicieron que este año no haya temporada baja; y superar la cantidad de turistas extranjeros para llegar a números que superen la prepandemia", acotó.



Por su parte, la gobernadora Carreras expresó el orgullo por "formar parte de este colectivo nacional y federal que va delineando políticas públicas en el país y que lo hace con tanto éxito" y agradeció a las autoridades e instituciones que participaban de la asamblea.



Asimismo, destacó la importancia de la Ley de Infraestructura Turística que "demostró que funciona porque tiene recursos propios que hacen que no compita con otras obras de infraestructura".



"Estamos generando infraestructura en localidades tradicionalmente no turísticas, esto genera una gran sinergia entre los destinos de la provincia" agregó Carreras y remarcó que "tenemos una serie de atractivos que fueron puestos en valor por esta ley".



Los puntos fuertes del evento fueron cuando Aerolíneas Argentinas y la Dirección Nacional de Vialidad presentaron, en exhibiciones separadas, los lineamientos para continuar el desarrollo y la potenciación de la conectividad aérea y terrestre entre los destinos argentinos en los próximos meses.



Además, la Secretaría de Promoción Turística nacional presentó el Plan de Acciones para la Promoción de la Temporada de Verano 2023, mientras en los debates se analizó un programa para el Desarrollo Turístico Comunitario de todas las provincias.



El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, resaltó a modo de balance tras la pandemia que "a pesar de que fueron años difíciles, se trabajó codo a codo con los ministerios de Turismo y Deportes, Transporte y Salud, lo que generó que los números sigan mejorando y se vea el crecimiento del país".



La secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, apuntó a modo de corolario del encuentro que "cuando hay turismo, tenemos más puestos de trabajo. La hotelería y la gastronomía fueron los sectores con más crecimiento, que activan el segmento. Hace 14 meses que no hemos parado de crecer, y eso es gracias al trabajo que hacemos con todas las provincias".



En esta ocasión también hubo una disertación de Vialidad Nacional, que por primera vez está presente en una Asamblea del CFT y que destacó el trabajo en conjunto con el turismo para garantizar el mantenimiento y la puesta en valor de la red vial, lo que genera desarrollo productivo para el país.

Télam.