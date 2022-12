“Es una mejora innegable": Bahillo valoró la implementación del dólar soja

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, salió hoy en defensa de la segunda versión del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como "dólar soja II", y sostuvo que "no se puede negar" el apoyo que esa iniciativa representa para el pequeño y mediano productor agrícola.



Bahillo relativizó las comparaciones sobre las toneladas de soja liquidadas en el primer día de implementación del programa (un 55% inferior al del primer día del PIE en septiembre) y atribuyó el descenso a "la estacionalidad", ya que "en diciembre es otro el volumen de comercialización" de la oleaginosa.



"Creo que no es válido comparar los primeros días de septiembre con los de diciembre", manifestó esta mañana en declaraciones a AM750.



El funcionario recordó que "en septiembre se había fijado una previsión de 5.000 millones de dólares (de liquidación de exportaciones de soja y derivados) que fue superada", mientras que las proyecciones para la segunda etapa "son de 3.000 millones de dólares".



"No puedo predecir la conducta de los productores a futuro", indicó, en referencia a la postura que tomarán ante la reedición del PIE, pero advirtió que el incremento de unos $20.000 pesos por tonelada que pasará a recibir si se adhiere al programa "es una mejora innegable, un cálculo aritmético".



Ante las críticas de dirigentes de las entidades agropecuarias que integran la Comisión de Enlace, Bahillo sostuvo que "no se puede negar el apoyo al pequeño y mediano productor", y destacó que para aquellos que no ingresaron al PIE en septiembre ya se desarrolló "un muy buen programa" al que se inscribieron "más de 7.000 productores", con campos de hasta 100 hectáreas de maíz y hasta 400 de soja.



A ellos "se les da un aporte económico no reintegrable que equivale al 40% de lo que el productor invierte en semillas y fertilizantes", precisó.



Fuente: Télam