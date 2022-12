Nuevo dólar soja: la venta rondó millón de toneladas en los primeros tres días

Según el Monitor Sio-Granos, plataforma de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que muestra en tiempo real las operaciones en el mercado de granos, hasta las 19.30 del miércoles se comercializaron 124.747 toneladas.



Esto se suman a las 869.320 toneladas de soja, entre negocios nuevos y fijaciones, que se registraron entre el lunes y el martes.



Así, hasta el momento se llevan comercializadas 994.067 toneladas, volumen muy superior a lo negociado durante las semanas previas a la puesta en marcha de la medida, cuando el promedio diario fue de entre 60 y 70 mil toneladas.



El Banco Central compra dólares

Uno de los datos relevantes del miércoles fue que el Banco Central (BCRA) cerró la rueda con un saldo positivo de US$ 24 millones, con lo que sumó la tercera jornada consecutiva con compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.



El lunes pasado el Banco Central compró US$192 millones, mientras que en la rueda ayer adquirió US$122 millones.



Así, el total asciende a US$339 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador.



Respecto al precio de la oleaginosa, hoy se registró una suba de $1.000 tanto para la descarga de mercadería como para las fijaciones de negocios realizados con anterioridad a la medida y cerró en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a $85.000 la tonelada.



Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reportó compras por US$ 24 millones, en una jornada en la cual el sector agroexportador liquidó divisas por US$ 87,5 millones, según fuentes del mercado.



Así, la autoridad monetaria lleva comprados US$ 338 millones en tres jornadas de los US$ 3.000 millones pactados, como mínimo, con la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).