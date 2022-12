El patentamiento de vehículos 0 Km creció en noviembre más del 17% interanual

La cantidad de vehículos 0 Km patentados durante noviembre ascendió a 33.427 unidades, lo que representó una suba del 17,3% interanual, de acuerdo con el reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).



El informe también destacó que en la comparación con octubre, las ventas de vehículos registraron un incremento del 3,1%.



De esta forma, en los once meses acumulados del corriente año se patentaron 387.626 unidades, un 6,6% más que en el mismo período de 2021.



Con estos números, en el sector confían en que se sobrepasará los 400.000 registros previstos inicialmente para el cierre del año.



El presidente de Acara, Ricardo Salomé, dijo que "el mercado no decae y sigue mostrando mes a mes que es mucha la gente que sigue canalizando sus recursos en la adquisición de vehículos, adaptándose a la oferta existente que es limitada pero igualmente atractiva".



"Está claro que si tuviéramos más unidades los números serían mayores, no obstante, los casi 34.000 patentamientos de noviembre encaminan a un año que es positivo, máxime con todo lo que hemos tenido que superar como una crisis global de semiconductores, tensiones y problemas en la cadena lógistica, momentos de incertidumbre cambiaria y un aumento creciente de restricciones de piezas y vehículos importados", sostuvo el directivo en un comunicado.



El desafío del sector es que las 400.000 unidades estimadas para 2022 sean un piso para el año próximo y que se pueda consolidar el mercado en estos niveles con la posibilidad real de incrementarlo de un 4 al 6%.



De acuerdo con el reporte de noviembre el vehículo más elegido por los argentinos volvió a ser el Fiat Cronos que se produce en la provincia de Córdoba con 2.689 unidades vendidas y una participación del 8,6% del mercado.



Hasta el décimo lugar de los más vendidos de noviembre figuraron la pick up Toyota Hilux (2.285) que se fabrica en la planta de Zárate; el Peugeot 208 (1.987) que se produce en la terminal de Stellantis en El Palomar; el Toyota Etios (1.901); y en el quinto lugar la pick up Volkswagen Amarok que sale de la planta de General Pacheco.



Luego le siguieron el utilitario liviano Renault Kangoo II (1.679), el Toyota Yaris (1.414), el Toyota Corolla Cross (1.412), la pick up Ford Ranger (1.283) que se produce en la planta de General Pacheco y el Chevrolet Cruze (1.109) que sale de la terminal rosarina de General Motors.



Así, con este desempeño del mes y de lo que va del año, la marca Toyota se vuelve asegurar con en 2021 ser la terminal de mayores ventas de la Argentina, ya que en el acumulado de los primeros once meses alcanzó las 79.937 unidades con un 22,1% de participación.



Detrás de la marca japonesa se ubican Fiat con 54.050 patentamientos, Volkswagen con 45.385, Renault con 42.271, Peugeot con 34.427, Chevrolet con 27.696, Ford con 26.139, mientras que el resto de las marcas se ubican por debajo del 4% del total.