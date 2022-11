El dólar tarjeta para turistas al exterior comenzará a regir este viernes

Hubo demoras por parte de los emisores de las tarjetas de crédito y se ratificó que la entidad monetaria cumplirá con la meta de reservas planteada para fin de año.



Consultado por la implementación del “dólar tarjeta” para los turistas extranjeros, Pesce subrayó que “el viernes, a más tardar, estará operativo el sistema”.



La medida, oficializada a través de la Comunicación “A” 7630, exceptúa de la liquidación en el mercado de cambios a los pagos que realicen los "no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior".



En concreto, los turistas, con este beneficio, accederán al tipo de cambio del dólar MEP, que actualmente cotiza a $316, en lugar del minorista que lo hace a $166, desincentivando, de esta forma, a que acudan a cambiar sus billetes por efectivo en el mercado informal.



“Esperábamos que Visa lo hiciera antes. A nosotros nos vienen diciendo día a día que se implementa”, afirmó sobre los motivos del retraso de su implementación –originalmente pautada para principios de este mes- apuntando a las emisoras de las tarjetas crédito que tienen que adoptar el nuevo sistema.



Por su parte, el presidente del BCRA destacó que la inflación “se está desacelerando” desde julio.



“Esperamos que esto continúe durante el mes de noviembre y diciembre y que converja hasta llegar a la meta del 60% del año que viene. Somos optimistas”, aseveró Pesce en diálogo con la prensa tras su discurso de cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2022 que organizó la entidad monetaria en el Hilton Hotel de Puerto Madero.



En tanto, Pesce explicó que la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) –también denominado como “dólar soja” que establece un tipo de cambio diferencial de $230 por unidad- obedece a que “algunos productores de soja se habían quedado con stock”.



“Las condiciones financieras y económicas han cambiando desde que terminó el primer dólar especial para explotación. Hay una oferta de más de US$ 3.000 millones que son muy importantes para recomponer las reservas del Banco Central”, argumentó el directivo.



Esta medida, ratificó, “ayudará a cumplir la meta de reservas que tiene planteado el Gobierno”, de US$ 5.000 millones para el cierre del año.



Precisamente Pesce enfatizó que dicha meta será cumplida.



“Vamos a cumplir la meta que tenemos planteada para fin de año, especialmente con lo que ingresó del dólar soja y otros ingresos que estamos esperando del financiamiento chino para las represas, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras multilaterales”, agregó.



Por último, al referirse sobre la tasa de interés del Banco Central, Pesce señaló que aún no se está evaluando un cambio en las mismas y que ello dependerá de “los resultados de inflación del mes de noviembre”.