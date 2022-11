Mercado inmobiliario: “El inversor siempre gana”

“Las condiciones son bastante complejas, no solo para el mercado inmobiliario, sino también para todo lo que es producción, comercio, para los asalariados. Son condiciones de un país demasiado cambiante, demasiado instable”, comenzó expresando Armándola.



Y opinó que “estamos por entrar en el último año del período de gobierno; pienso que es bastante complicado encarar un plan económico, porque sólo queda un año”.



Dijo que “hay estudios hechos que lo que más preserva el valor del dinero en el tiempo, es el inmueble, ya sea ladrillo o tierra. Se han hecho estudios de largo plazo, a 5, 10, 15 años Siempre la inversión inmobiliaria es la que ha ganado, es la que mantiene el valor. Todo lo demás tiene picos, a veces demasiado altos y a veces, demasiado bajos donde se pierde”.



Además, otra característica del mercado inmobiliario, es que “puede bajar en algún momento, pero recupera. Comparado con lo financiero, cuando uno pierde ahí, no se recupera más. En esto hay que esperar un poco, y nuevamente se dan condiciones y los precios repuntan”.



“Hay gran oferta pero a la hora de fijar los precios hay muchísima confusión. Las variables económicas son tan cambiantes y las relaciones de precios se han roto, los vasos comunicantes en estas situaciones, a veces no guardan demasiada coherencia. Eso hace que a la gente le cueste entender cuál es el precio del día”, afirmó Armándola. Elonce.com