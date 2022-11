App de Precios Justos permite verificar desde celular los productos del programa

También se podrá escanear el código de barras de los productos de la góndola para saber si están o no dentro del acuerdo, informó la Secretaría de Comercio de la Nación.



Con el lanzamiento del programa Precios Justos, la Secretaría de Comercio puso a disposición de los consumidores una nueva aplicación que permite comprobar, desde el celular, los productos que están dentro del programa, sus precios y realizar denuncias en caso de incumplimientos.



Quienes deseen conocer el listado de los productos del programa, solo tendrán que descargar la aplicación desde el Play Store o App Store de su celular y buscar los artículos que figuran en el listado.



Otra opción es escanear el código de barras de los productos que están en góndola para saber si están o no dentro del acuerdo, precisó la Secretaría de Comercio.



La app, además, permite denunciar, en tres simples pasos, si hay algún problema, como por ejemplo, que el precio de góndola no sea el indicado. Denuncias El usuario o usuaria solo debe completar los datos del comercio, seleccionar el motivo de denuncia y completar los datos personales con el fin de que la Secretaría pueda hacer el seguimiento correspondiente.



A su vez, el programa cuenta con dos chatbots, uno para consultas sobre el canal minorista (+54 9 11 2879-0887) y otro para consultas sobre el canal mayorista (+54 9 1125244728). Allí las y los consumidores también podrán realizar consultas y/o denuncias.



Precios Justos mantendrá constantes los precios de más de 1900 productos de los rubros almacén, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza por 120 días, disponibles en supermercados minoristas y mayoristas.