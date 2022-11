Bajó el dólar blue y el Banco Central compró otros US$ 122 millones

El dólar blue volvió a bajar por segunda rueda consecutiva y cerró en $315, mientras que el Banco Central (BCRA) aprovechó la liquidación del dólar soja y compró US$122 millones, lo que le permitió bajar el saldo US$ 670 millones el saldo negativo que acumula en noviembre.Luego de dispararse hasta los $ 320 el viernes pasado y tras la reapertura del denominado dólar soja, la divisa informal bajó 5 pesos entre lunes y martes y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 89,2%.El BCRA terminó la rueda con compras por US$122 millones en el mercado de cambios luego de realizar ventas para abastecer la demanda de las empresas. Así la entidad monetaria capitalizó la segunda jornada de la reapertura del Programa de promoción de exportaciones y en el que las cerealeras aportaron hoy US$ 198,65 millones.El acuerdo del Gobierno con las cerealeras tiene un piso garantizado y firmado de US$ 3.000 millones."Lo hacemos con la convicción de que alinear los incentivos permite fortalecer reservas, permite generar mayor nivel de actividad en el sector agropecuario y agroindustrial, y además la mayor recaudación que le genera esto al Estado tiene que ser aprovechada de manera virtuosa para tratar de atender las asimetrías o las dificultades que pueda generar el programa en el mercado interno", señaló Massa al momento de la reapertura del programa.De esta forma la máxima autoridad monetaria redujo su déficit mensual a casi US$ 670 millones, cuando la semana anterior estuvo cerca de quebrar el récord de julio de ventas por más de US$1.000 millones.El dólar sin impuestos se vendió a un máximo de $174,12, según el promedio de los bancos de la plaza local y en el Banco Nación cotizó sin cambios a $173,75.El denominado dólar Qatar operó a $348,28, muy cerca del nivel simbólico de $350 y a $30 por encima del blue, mientras que el turista o tarjeta cerró en $304,75 y el ahorro o solidario concluyó la rueda en $287,33.El dólar mayorista, que regula el BCRA, subió hasta los $166,96 por unidad, 36 centavos arriba del cierre de ayer.En la bolsa de porteña el dólar Contado con Liquidación operó a $332,9, lo que marca una brecha con el tipo de cambio oficial mayorista de 93% y el MEP o Bolsa cotizó a $314,01 y el spread con el oficial alcanza el 88%. Fuente: (NA)