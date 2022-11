Matías Tombolini indicó que la inflación bajaría en noviembre

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, confirmó hoy que los precios de los alimentos y bebidas registran una desaceleración “bastante importante” en lo que va del mes respecto de octubre pasado como resultado de la implementación del programa Precios Justos, que fija 1.907 precios sin modificaciones y un aumento máximo del 4% mensual para otros 30.000 artículos hasta fines de febrero.

“Vemos una desaceleración bastante importante en alimentos y bebidas porque este programa nació justamente con la imposibilidad de que se acepten listas que aumenten más del 4% dentro de las 110 empresas que forman parte”, enfatizó Tombolini esta mañana en diálogo con Radio con Vos, refiriéndose al monitoreo diario que realiza su área.

Por ese motivo, el secretario estimó que la inflación de noviembre “va a estar por debajo del 6%”, tras el 6,3% de octubre.

“(Precios Justos) tiene un encuadre estratégico. Cuando el ministro (de Economía, Sergio Massa) asumió, él planteó un eje macroeconómico que tiene que ver con cerrar la brecha fiscal y acumular reservas; y tras cerrar la brecha y acumular reservas, se puede plantear un programa de precios para intentar trabajar sobre las expectativas de inflación”, explicó el funcionario.

El programa, que busca generar una lógica de aumentos que permita desacelerar la inercia inflacionaria que desde hace varios meses ronda en el 7% mensual, incluye además 1.907 productos con precios que no tendrán modificaciones hasta fines de febrero.

Los mismos están identificados con su señalética correspondiente de fondo azul y letras blancas, cuya implementación en supermercados comenzó la semana pasada.

Tombolini anticipó que, de no estar aplicada para este viernes, los establecimientos recibirán “la multa correspondiente”.

Consultado por el tiempo de colocación de la señalética, el secretario dijo que, “poner los carteles en diferentes góndolas en todo el país, es una cosa que no es de un día para el otro”.

Es por dicho motivo que –reconoció- “pueden haber” establecimientos que utilicen fotocopias de forma temporal como cartelería ya que, además, no puede ser reutilizada la correspondiente a Precios Cuidados al ser un programa distinto.

“Nosotros estamos trabajando con las cadenas. Lo más importante es que los productos estén porque finalmente el precio y el producto es lo más relevante”, agregó, y precisó: “Con la cadena francesa (Carrefour) estuvimos reunidos la semana pasada y nos están contando que están en un proceso normado para ellos; mientras que, por ejemplo, la cadena que te conoce (Coto) tiene la señalización”.

Finalmente, Tombolini recordó que ya está disponible la aplicación para teléfonos móviles Precios Justos para teléfonos con Android y iOS, que permite ver la lista de productos incluidos, lectura de códigos de barra para verificar la correspondencia del precio y una opción para denunciar una diferencia de precios, faltantes o ausencia de señalética.

Como parte de la medida, las empresas que han adherido al programa recibirán un “acceso inmediato” a divisas para afrontar el pago de sus importaciones como parte del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Asimismo, ayer fue oficializada la incorporación de los combustibles a Precios Justos: "Vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinido: 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo, con el objetivo de seguir construyendo un camino en el cual todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación que es el principal drama de la Argentina", señaló el ministro Sergio Massa ayer durante un encuentro con directivos de las principales petroleras.