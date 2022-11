Primer día del nuevo “dólar soja”: el Banco Central compró US$ 192 millones

El Banco Central (BCRA) cerró las operaciones del lunes con una saldo positivo de US$ 192 millones en la primera jornada de vigencia de la reedición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $230 por dólar para el complejo sojero.Según informó la entidad monetaria en un comunicado, la cantidad de dólares que ingresaron los exportadores de granos en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) alcanzaron los US$ 292 millones, de los cuales US$ 192 millones quedaron para el Banco Central.El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que con la reapertura del dólar soja se busca que "aumenten las reservas para que la economía llegue a fin de año con US$ 10.000 millones de libre disponibilidad para tener una espalda, para que el día de mañana no nos desequilibre una especulación".En declaraciones a Futurock, señaló que "nadie quiere varios tipos de cambio, hay que ir normalizando y estabilizando la economía", pero afirmó que "es una solución, una herramienta para circunstancias excepcionales que vive hoy Argentina".Se trata de "un producto donde hay volumen, donde se pueden pedir US$ 3.000 millones, que además incide menos en el mercado interno porque solo el 8% se comercializa internamente y el resto se exporta, y tiene el 33% de retención"."Esa mayor recaudación que va a lograrse por el aumento del dólar a $ 230 se va a dar en subsidios a los criaderos de pollo, cerdo, lácteos, para que ese precio de aumento de la soja no impacte en los precios del mercado interno", aseguró De Mendiguren.También comentó que se destinará además a las economías regionales parte de esa mayor recaudación y "también a planes sociales para que vuelva al bolsillo de los argentinos".En los considerandos del DNU publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, argumentan que la reapertura del programa fue dispuesta debido a que "es necesario continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central, estimulando la generación de ingresos genuinos del Estado Nacional, producto de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional".La edición anterior del PIE dejó un saldo de casi 14 millones de toneladas de soja que se comercializaron, y una liquidación que totalizó US$ 8.125 millones, según cifras oficiales.