Combustibles en Precios Justos: la opinión de un estacionero de Paraná

El ministro de Economía, Sergio Massa, acordó con autoridades de compañías petroleras, que los combustibles no podrán subir más de 4 por ciento por mes entre diciembre y marzo de 2023.Del encuentro participaron los representantes de YPF, Raizen (Shell), Trafigura (Puma), Panamerican Energy (Axion), además de la secretaria de Energía, Flavia Royón; y su colega de Comercio, Matías Tombolini.Tras el anuncio,dialogó con Alejandro Di Palma, propietario de dos estaciones de servicios Shell, mencionó que “se pretende celebrar una medida que incluiría a los combustibles dentro de Precios Justos, pero están lanzando un aumento del 4 por ciento” hasta marzo.“Como sector estamos advirtiendo que, como en el caso de los supermercados, nos están dejando afuera. Estamos de acuerdo con congelar, pero queremos participar de la mesa de acuerdo, de forma tal que nos arreglen el tema porque nuestros gastos siguen corriendo con la inflación y si nos congelan el precio de venta, nos están haciendo un daño. No podemos seguir viviendo de una bonificación o de una renta que es un número absolutamente inflexible, arbitrario y que las petroleras definen”, explicó el empresario.Y agregó que “como sector pyme deberíamos participar, es la misma lucha que tenemos todos los comercios de cercanía, en el caso de las despensas quedaron afuera de Precios Justos y los primeros sondeos demuestran que se les derrumban las ventas”.Di Palma entendió que esta medida de incluir a los combustibles en Precios Justos, no favorecía a bajar la inflación. “Si vos tenés una inflación del 100 por ciento y te largás a levantar estas anclas que son los precios que corren por debajo de la inflación promedio, vas a terminar aumentando la inflación”.“Nuestra lucha es sostener los precios congelados y pedirle a las petroleras que nuestra bonificación, que anda entre el 8 y el 10 por ciento, pase al 15 por ciento como mínimo”, dijo finalmente el estacionero.