Bahillo dijo que dólar soja llevará el precio al productor a $80.000 la tonelada

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo hoy que el programa de incremento exportador que establece el "dólar soja" elevará el precio por tonelada a cerca de $ 80.000 para el productor y permitirá una recaudación de alrededor de US$ 3.000 millones en el transcurso de diciembre.A partir del restablecimiento del dólar soja "el precio tiene que tener un incremento, tiene que estar cerca de los $ 80.000 la tonelada cuando hoy está en alrededor de $ 65.000 o $ 66.000 ", señaló Bahillo a radio Provincia."Ese es uno de los vectores del programa y el otro es una mejora para el ingreso de los productores que tienen aún soja, que entendemos que son muchos todavía afortunadamente, y que hay un volumen que va a permitir llegar a estos números y abastecer también al mercado interno", agregó el secretario.Remarcó que "si hay una mejora para el productor hay una mejora para toda la cadena", y recordó que "el programa ya en septiembre fue muy bueno, los productores tuvieron una adhesión muy buena, que superó todas las expectativas".Por otra parte, señaló que "si bien la soja se exporta en un 92%, lo que se procesa en el mercado es insumo para alimento balanceado para otras cadenas", y añadió que "este incremento en el precio por tonelada se traslada al precio del balanceado"."Eso que durante septiembre de alguna manera lo absorbieron esos sectores y nos hicieron saber el inconveniente que les generaba, esta vez vamos a generar un mecanismo para que este incremento en el precio de la tonelada de soja y subproductos no se traslade a los alimentos balanceados y no perjudique a las otras cadenas", adelantó Bahillo.Asimismo, dijo que "con el incremental de lo recaudado se atenderá a algunas de las economías regionales afectadas por las heladas o las sequías", y mencionó la producción de pera y de manzana."En la semana vamos a desarrollar ideas y propuestas que vamos a llevar al ministro (de Economía) Massa y él lo charlará con el presidente (Alberto Fernández) para definir cuáles son las economías regionales a atender", detalló el funcionario.Acerca de la sequía, sostuvo que "el primer impacto que tenemos es en la cosecha de trigo”, porque explicó que “venimos de un techo muy alto de casi 22 millones de toneladas el año pasado y estimamos para este año entre 12 y 13 millones".Destacó que esto generó hasta el momento pérdidas por "alrededor de US$ 2.500 millones" pero estimó que "a partir del primer trimestre del próximo año se va a empezar a normalizar".