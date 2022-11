Más de 1.300 agricultores entrerrianos recibirán ayuda de casi $1.000 millones

Requisitos

Está vigente el plazo de inscripciones para pequeños agricultores de maíz y soja en condiciones de acceder a los beneficios establecidos en el programa nacional de compensaciones. En Entre Ríos están en condiciones de ingresar 1.385 productores y la asistencia total es de casi 995.770.500 pesos.El secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, especificó que “el plan consiste en otorgar una ayuda económica no reintegrable de 6.500 pesos por hectárea para agricultores que cultiven hasta 400 hectáreas de soja; y 20.000 pesos para quienes siembren hasta 100 hectáreas de maíz”. Aportó que para aquellos que hayan combinado ambos cultivos, el área se fijó en 500 hectáreas.El funcionario informó que la cantidad de hectáreas implantadas bajo tales condiciones superan sensiblemente las 96.000 y que los interesados en obtener la asistencia deben cumplimentar “un trámite muy sencillo, que se hace de manera digital ingresando a la página web de Afip”. Las cifras a percibir por los beneficiarios impactan decididamente en los costos de producción, atento a que “representan, –dijo– un muy buen porcentaje de los principales costos de implantación, en particular semillas y fertilizantes”.Amavet puso en valor que “la provincia ve con buenos ojos este tipo de medidas que viene a reparar alguna distorsión que se pudo haber generado a través de programa de incremento exportador. Esto habla a las claras de lo que representa para el Estado Nacional cuidar el estrato de pequeños y medianos productores. Reconociendo en este caso parte del esfuerzo que continúan haciendo para producir en condiciones climáticas desfavorables y con las complicaciones que el mundo vive a la hora de demandar energía, combustible e insumos”.La propuesta se oficializó a través de una Resolución, la número 862, firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, por medio de la cual se creó el Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz, que se financiará con los fondos provenientes del Programa Incremento Exportador, con el objetivo de acompañar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de este segmento productivo.El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó en su momento que “estamos cumpliendo el compromiso de que el fondo recaudado por el programa de fomento a las exportaciones de soja vuelva al sector agrícola para generar un aumento de nuestra producción y de las exportaciones para el año que viene pero, además, para proteger y beneficiar a los sectores que no pudieron participar del programa porque son los productores más chicos y los primeros que venden”.Se establece que podrán ser beneficiarios todos aquellos productores de soja y/o maíz que estén inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), y hayan declarado en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), hasta el día 30 de septiembre de 2022 inclusive, para la campaña 2021/2022 una superficie destinada a cultivo de soja de hasta 400 hectáreas, y/o una superficie destinada a cultivo de maíz de hasta 100 hectáreas.Dato: no pueden ingresar al plan quienes tengan más de un 15% de soja retenida en silo bolsa. Y pueden sumarse productores de otras cadenas, como por ejemplo la tambera, siempre y cuando hayan declarado al 30 de septiembre 2022. En cualquier caso, hay que cumplir con la superficie fijada en la norma.Cabe señalar que los productores interesados en recibir el beneficio deberán tener presentada en estado “Confirmado” en el SISA la información correspondiente a su stock/existencias.Para acceder al mismo se requerirá solicitar expresamente el beneficio en el marco del programa, autorizar a la Afip a suministrar a la autoridad de aplicación la información correspondiente; indicar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) a su nombre para que la autoridad de aplicación realice la transferencia bancaria del beneficio, e informar un correo electrónico que funcionará como domicilio electrónico.