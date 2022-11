El intercambio comercial de octubre dejó un superávit de US$ 1.827 millones, por sobre los US$ 1.615 millones de igual mes de 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



La facturación por las ventas al exterior ascendió a US$ 7.901 millones, con un crecimiento de 15,1% interanual; y la de las importaciones, US$ 6.074 millones, con un alza de 15,8%, precisó el Indec.



De esta manera, el intercambio comercial en los diez primeros meses del año dejó un superávit de US$ 4.406 millones, poco menos de un tercio de los US$ 13.955 millones alcanzados entre enero-octubre de 2021.



Según el Indec, si hubiesen prevalecido los precios de octubre de 2021, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 1.747 millones, unos US$ 39 millones menos de lo obtenido, debido a que el Índice de precios de las importaciones aumentó 7%, por encima del del de las exportaciones, que avanzó 6,4%.



Durante octubre, el intercambio con el Mercosur registró un saldo positivo de US$ 2 millones.



Las exportaciones alcanzaron US$ 1.412 millones y fueron 3,2% superiores a las de igual mes del año anterior (US$ 44 millones), debido principalmente a un incremento en las ventas de Manufacturas de Origen Industrial (MOI).



El 79,5% del total de las ventas tuvo como destino a Brasil; 12% a Uruguay; 7,7% a Paraguay; y 0,8% a Venezuela, informó el Indec.



El comercio con el Mercosur representó 17,9% de las exportaciones y 23,2% de las importaciones totales.



En tanto, el intercambio con la Unión Europea (UE) resultó superavitario en US$ 231 millones.



Las exportaciones totalizaron US$ 1.165 millones, con un aumento interanual de 25%, o US$ 233 millones , debido fundamentalmente a mayores ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).



El secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó recientemente que "en el mundo ven a Argentina como un activo público global por todo lo que tiene para ofrecer", principalmente en materia de energía, alimentos, minería y economía del conocimiento.



Al disertar la semana pasada en la 28° Conferencia Industrial de la UIA, De Mendiguren destacó que "la prioridad es sostener el crecimiento, pero con desarrollo económico".



En ese sentido, aseguró: "Creemos en una Argentina con un fuerte proceso industrial, que es la única salida genuina para salir de los problemas crónicos del país, que cada tanto vuelve a la restricción externa y las crisis".



De un total de veintisiete países, los diez que registraron mayores exportaciones concentraron 94,8% de las ventas al bloque: Países Bajos (incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia otros países), Italia, España, Polonia, Alemania, Francia, Irlanda, Bélgica, Portugal y Letonia, en ese orden.



Un tercio de las exportaciones a la Unión Europea estuvo constituido por las ventas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja.



Las importaciones fueron por US$ 934 millones, con un incremento de 15,2% interanual principalmente por las compras de Combustibles y Energia (CyL).



El 82,2% de las importaciones totales de esta región provino de Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia y Dinamarca, en ese orden.



El comercio con la Unión Europea constituyó 14,7% de las exportaciones y 15,4% de las importaciones totales.