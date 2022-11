Ingresos por exportaciones mineras ya equipararon a las de todo 2021

De esta manera, las exportaciones mineras alcanzaron el nivel más alto desde 2013 para el acumulado de los primeros 10 meses del año, cuando las mismas habían contabilizado US$ 3.246 millones, precisó un reporte de la Secretaría de Minería



Dados estos montos, las exportaciones de productos mineros significaron el 4,5% de las exportaciones totales argentinas en octubre de 2022 y el 4,3% en el acumulado de los primeros 10 meses de 2022.



Las exportaciones de octubre fueron de US$ 332,2 millones, monto que representa un aumento del 22% con respecto al mismo mes del 2021, y un incremento interanual del 30% para el acumulado del año.



Además, el acumulado de 2022 se sitúa un 5% por encima del nivel promedio de 2010 - 2021 en estos meses.



En tanto que las cantidades exportadas aumentaron un 25% con respecto al mismo mes de 2021.



Del total exportado durante octubre, US$ 245 millones correspondieron a minerales metalíferos (mejor dato para octubre desde 2019), lo que representó un aumento interanual de 3% respecto al mismo mes de 2021 para esta categoría.



Esta clase de productos representaron el 74% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con US$ 157 millones (47% del total exportado) y la plata con US$ 83 millones (25% del total).



De los restantes USD 5 millones (1,6% del total exportado) fueron explicados por otros minerales metalíferos.



En el caso del oro durante octubre las ventas externas representaron una caída del 1% con respecto al mismo mes del año previo, aunque las cantidades exportadas aumentaron un 13% con respecto al mismo mes del año 2021.



La plata tuvo un aumento del 11% interanual, para lo cual las cantidades exportadas aumentaron un 58% con respecto al mismo mes de 2021.



En el acumulado de los primeros 10 meses del año, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por US$ 2.546 millones.



Esto implica un incremento interanual del 16%, donde el oro aportó US$ 1.802 millones (56% del total exportado), la plata US$ 693 millones (22% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos USD 51 millones (2%del total exportado).



Con respecto al litio, sus exportaciones alcanzaron los US$ 75,2 millones en octubre, presentando un aumento del 248% con respecto al mismo mes del año 2021, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes analizado, y con cantidades exportadas que aumentaron un 13% interanual.



En dicho mes el litio, de acuerdo a los minerales más exportados, ocupó la posición número tres y se mantuvo respecto a lo sucedido el mes anterior, y explicó el 23% de las exportaciones mineras.



Este incremento interanual del valor exportado fue explicado por una suba en los precios internacionales y también por un aumento en los volúmenes exportados.



Dado este último dato, en los primeros 10 meses del 2022 las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$ 539 millones, creciendo un 225% interanual y representando el 17% de las exportaciones mineras totales.



En términos históricos representa la posición número uno para los primeros 10 meses de un año, estando 121% por encima del acumulado de los primeros 10 meses de 2018, que es el segundo año histórico con mayores montos exportados.



En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado de lo que va del 2022 exhibieron un leve incremento del 1,6%.