Definen hoy nueva suba del salario mínimo: la postura de gobierno y sindicatos

El Gobierno reunirá hoy al Consejo del Salario Mínimo para definir una nueva suba del piso formal de ingresos, y bajo la premisa de impulsar un ajuste no superior a la inflación.Las centrales sindicales, en tanto, buscarán llevar el incremento anual por encima del 100% para dejarlo algunos puntos por encima del movimiento de la canasta básica previsto para este año. El plenario en el que se conocerá una eventual resolución comenzará a las 16.La audiencia de hoy reunirá una vez más a los 32 integrantes del Consejo: la mitad de ellos por las cámaras patronales (comercio, industria, bancos, agro, construcción) y la otra mitad distribuida entre la CGT, como central mayoritaria, y las CTA de los Trabajadores y Autónoma con una porción menor de sillas. Si bien la mayor organización todavía no adelantó cuál será su planteo, las CTA dijeron que buscarán llevar el ajuste del año arriba del 100 por ciento.En el caso de la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, en base a un estudio de la consultora Cifra, el pedido contemplará una renegociación obligatoria en enero, mientras que para el Gobierno la vigencia del eventual acuerdo alcanzado hoy debería estirarse hasta abril, a lo sumo con una revisión intermedia menos rígida. En la central alterna calculan que hoy debería votarse una suba de al menos 25% para llevar el Smvym a casi 70 mil pesos antes de fin de año.Aunque en los últimos años el mayor impacto del sueldo mínimo se concentró en los planes sociales, en el análisis histórico la institución tripartita tenía como objetivo central la resolución de los ingresos de cientos de miles de trabajadores no regidos por convenios colectivos, y ser un indicio para los contratos ilegales en el sector informal de la economía. El cambio le hizo perder interés en las reuniones a la CGT, una central focalizada en los asalariados formales, publica