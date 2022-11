Para Massa, a fin de mes se firmará el acuerdo de intercambio fiscal con EEUU

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este sábado que el convenio de intercambio de información fiscal entre la Argentina y los Estados Unidos se firmará en Buenos Aires a fin de mes y afirmó que ese país dejará así de ser una "guarida de argentinos evasores".



En diálogo con el sitio Infobae, el ministro Massa confirmó que en la semana que comienza el 28 de noviembre, se firmará en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y lo consideró un hecho "histórico".



"En diciembre vamos a trabajar sobre la base de una ley que tiene media sanción del Senado, de autoría del senador (Oscar) Parrilli, para adaptar el procedimiento de blanqueo en tres pasos: quienes exterioricen sus cuentas antes de marzo, antes de junio y quiénes no exterioricen antes del 30 de septiembre, todo con un sistema de penalidades al 30 de junio y 30 de septiembre, y un precio de blanqueo", precisó el ministro.



"En paralelo, quienes tengan cuentas no declaradas y hayan participado del blanqueo de 2016, automáticamente se caerá ese beneficio y tendrán que hacer un rediseño de su presentación ante la AFIP con una penalidad", agregó.



Massa no adelantó datos sobre los porcentajes que tendrán que pagar quienes ingresen en los distintos niveles del blanqueo que se hará a lo largo de 2023, ni tampoco de los montos de las penalidades.



"Este es un paso muy importante para el país; es una valoración de las autoridades del IRS del trabajo técnico de la AFIP y el equipo económico; que hayamos avanzado en tan corto tiempo también es una señal de la voluntad del trabajo conjunto entre Argentina y Estados Unidos para que no existan más guaridas fiscales ni ciudadanos que eludan impuestos", dijo Massa.