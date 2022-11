Jorge Chemes: “Hay pérdidas casi totales en algunas provincias”

El presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Jorge Chemes, afirmó hoy que el sector está atravesando un contexto de desesperación producto de la sequía en la Pampa húmeda, y puntualizó que "hay pérdidas casi totales en algunas provincias".



"Es un ámbito de desesperación casi, porque los que estamos en el campo sabemos que una helada en un período de seca es fatal, que es lo que ha ocurrido y la cantidad de provincias que entraron en esta sequía es importante, sobre todo dentro de la Pampa húmeda que es donde más producción hay", explicó el dirigente agrario esta mañana en declaraciones a radio Continental.



"Lamentablemente la zona núcleo fue la más castigada. Y esto se alargó en el tiempo, el período cubrió la cosecha fina con el trigo y también está comprometiendo la cosecha gruesa. Esto sin duda es grave, tiene una gravedad yo creo un poco mayor a lo que hemos vivido en otras sequías", señaló Chemes.



El productor manifestó que se está discutiendo con los funcionarios del Gobierno nacional "no sólo la emergencia sino zonas donde creo que va a haber que declarar de desastre, porque hay pérdidas casi totales en algunos sectores, en algunas provincias. Los funcionarios son conscientes de esto obviamente", reconoció.



"Acá lamentablemente vamos a salir perjudicados todos, el país en general. Estamos tratando la declaración de desastre, estamos queriendo que se tome conciencia que una prórroga de impuestos no soluciona nada", dijo Chemes desde Viedma, provincia de Río Negro.



De esta manera, destacó que "lo que estamos pidiendo en muchas zonas es la condonación de deuda de la carga impositiva", y resaltó que usarán "todas las herramientas para que quienes tomen decisiones en el Gobierno, sean conscientes de que lo que estamos pidiendo no es un lamento gremial del campo, es una necesidad imperiosa que el campo va a necesitar porque hay que seguir produciendo".



Asimismo, remarcó como problemático "no sólo lo que perdés hoy, sino cómo ese productor que perdió sigue para la campaña que viene".