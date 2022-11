Cuándo se cobra y las fórmulas para calcular el aguinaldo de diciembre

Cada año cuando se acerca el mes de diciembre llega el momento en el que a los empleados que trabajan en relación de dependencia y los jubilados les corresponde recibir el segundo pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.



En este contexto, suelen aparecer dudas sobre cuál es el monto que se debe recibir y hasta en qué fecha se acredita



¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre?

El aguinaldo se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.



Según establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la segunda cuota del SAC se debe depositar hasta 18 de diciembre inclusive. Sin embargo, este año ese día cae domingo por lo que el tributarista Sebastián Domínguez explicó a Clarín, que "lo correcto sería que sea abonada el último día hábil antes de esa fecha, es decir el viernes 16, porque si no se estaría incumpliendo con la ley".



No obstante, aclaró que "hay bancos que procesan pagos durante los fines de semana, por lo cual podría suceder que alguno acredite el dinero el mismo domingo 18".



¿Cómo se calcula el aguinaldo 2022?

Para calcular el aguinaldo se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (sueldo básico, horas extra y cualquier otro extra percibido) dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.



Ambos se calculan sobre los 6 meses próximos anteriores, es decir que el aguinaldo de diciembre se calcula en base a los sueldos de julio al último mes del año.



En el caso de los trabajadores que tienen menos de un año de antigüedad, el aguinaldo se liquida según los meses trabajados mediante dos fórmulas posibles. Una es dividir el mejor sueldo a la mitad, volver a dividir nuevamente ese monto por seis y multiplicar el resultado por los meses trabajados.



La otra es multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor sueldo mensual y, a ese resultado, dividirlo por seis.



En cuanto a los empleados que no hayan trabajado el semestre completo, el aguinaldo se calcula según la siguiente fórmula: el tiempo real trabajado durante el semestre se debe multiplicar por la mitad del mejor salario recibido y, a este total, se lo divide por seis. Por ejemplo: llevo 3 meses trabajados, entonces multiplico la mitad de mi sueldo por 3 y el resultado lo divido por 6.