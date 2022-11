El dólar blue volvió a bajar, cerró a $306 y los financieros siguieron en alza

El dólar blue anotó hoy su segunda baja consecutiva en la última rueda de la semana y cerró a $306 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros siguieron su racha alcista, según las cotizaciones del mercado.El dólar paralelo cedió hoy $1, tras dispararse entre martes y miércoles $14, hasta llegar a su máximo nivel desde el 27 de julio pasado cuando cotizó a $314.Tras la pérdida de este viernes, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se mantiene en el 87,6%.El Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 50 millones, el saldo negativo del mes quedó en alrededor de US$ 960 millones y en la semana perdió casi US$ 190 millones.Las cotizaciones financieras siguieron en alza y en la bolsa porteña el Contado con Liquidación avanzó hasta los $ 338,2, un nuevo máximo en tres meses y medio, y cercano al valor del dólar Qatar.La brecha con el tipo de cambio oficial mayorista terminó la semana llegando al 106,7%.El dólar MEP ascendió hasta los $318,18, su mayor valor desde finales de julio y el spread con el oficial alcanza el 95%.Según la inversora Delphos Investment los tipos de cambio financieros "siguen recuperando terreno frente a la inflación y el rendimiento de las colocaciones a tasa, empujado por la percepción de cierto atraso y un aumento de la liquidez por la aceleración de las compras de bonos en pesos del BCRA".El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva llegó a los $280,83, en el Banco Nación cotizó sin cambios a $169,25, cercano al promedio de los bancos privados que finalizó en $ 169,90.El dólar turista o tarjeta subió a $297,85, mientras que el dólar Qatar cerró su cotización en $340,40.El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, subió 29 centavos hasta los $163,14.