Clausuraron locales que comercializaban camisetas falsificadas de la Selección

En el marco de diferentes procedimientos realizados por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas–AFIP en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se clausuraron dos locales de venta de indumentaria y accesorios deportivos que pretendían comercializar bienes importados de manera irregular por carecer de la intervención aduanera correspondiente.En consecuencia, el Director General de Aduanas Guillermo Michel expresó: “necesitamos cuidar los dólares de los argentinos, proteger las reservas; darle confianza, fortaleza y credibilidad a nuestra moneda y que nuestra industria no tenga que competir con mercadería importada de manera irregular”.Por su parte, el Dr. Gustavo Giay, abogado externo de Adidas Argentina manifestó: “Adidas Argentina felicita a la Aduana por estas acciones. Estos son algunos de los tantos procedimientos que ha realizado la Aduana en estos últimos meses, y que tienen especial trascendencia en la época del Mundial ya que los falsificadores aprovechan para lucrar en forma ilegal con la pasión y el fervor que genera el fútbol y la selección nacional en nuestro país, en detrimento de la industrial y el comercio local lícito”.Previo al operativo, a partir de un trabajo de inteligencia que incluyó cruces de información, perfiles de riesgo, análisis de variables y minería de datos, se logró detectar comercios que, en principio, estarían incumpliendo con la normativa legal vigente.Por esta razón, se procedió con la inspección de varios locales de venta de indumentaria y accesorios deportivos, ubicados en los barrios de once y retiro, procediéndose con la clausura de dos comercios al constatarse la comercialización de mercadería importada sin documentación respaldatoria.Como resultado, la Aduana secuestró más de 3.500 artículos, el 80% de origen extranjero y un 20% de mercadería falsificada fabricada en el país; todo valuado en casi 30 millones de pesos.“Este tipo de operativos que lleva a cabo la Aduana son fundamentales para proteger la industria nacional y a los comerciantes; además de que ayudan a resaltar la importancia de concientizar al consumidor para que entienda que el comercio ilegal perjudica a toda la sociedad”, señaló Enrique Caride, secretario ejecutivo de la Asociación Civil Antipiratería Argentina.Asimismo, la Manager Legal Counsel de Adidas Argentina Dra. Julieta López expresó: “estos procedimientos realizados por la Dirección General de Aduanas demuestran su compromiso para proteger a la industria legal y a todos los actores que cumplen con la normativa tributaria y laboral. Además, demuestran su vocación de proteger a los consumidores evitando que lleguen a sus manos productos que no cumplen con normativas de seguridad y salubridad aplicables”.La Aduana continuará trabajando con la aplicación de las infracciones correspondientes conforme los artículos 986 y 987 del Código Aduanero; los cuales además del comiso de los bienes comprenden la aplicación de una multa de uno (1) a cinco (5) veces el valor en plaza de la mercadería.