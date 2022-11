El dólar blue interrumpió la suba tras dos semanas y cerró en $ 307

El dólar blue bajó un peso y cerró en $ 307 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros se dispararon a máximos de tres meses, según los principales indicadores del mercado cambiario.La divisa paralela se sostiene en sus máximos en 3 meses, por encima de los $ 300 después de iniciar esta semana una fuerte tendencia alcista que lo llevó a anotar un nuevo récord desde julio pasado, impulsado por el fuerte repunte de los tipos de cambio financieros.Tras la baja la brecha entre el dólar blue con el tipo de cambio oficial alcanzó el 87,3%.El Banco Central (BCRA) terminó la segunda rueda consecutiva con compras por apenas US$ 3 millones en el mercado de cambios, que no compensan los US$ 908 millones de saldo negativo que acumula en el mes.El saldo positivo se debió a una menor demanda por importaciones y un leve incremento de exportaciones.El dólar sin impuestos alcanzó los $169,84 según el promedio da los bancos de la plaza local y en el Banco Nación cotizó estable a $169.El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva cerró en $280,24 y el turista o tarjeta llegó hasta los 297,22, mientras que el dólar Qatar subió a $339,68.El dólar mayorista, que regula BCRA, aumentó 31 centavos a $162,78, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 264,347 millones.En la bolsa de comercio el dólar Contado con Liquidación escaló hasta los $330,17, un nuevo máximo en los últimos tres meses y medio y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 99,8%.El MEP o dólar bolsa llegó hasta los $310,17 y se sostuvo en torno a su mayor valor desde finales de julio, con un spread con el oficial que cerró en el 90,2%. Fuente: (NA)