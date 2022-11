El Gobierno negocia financiamiento de Arabia Saudita

Previo a la cumbre del G20, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, tuvo un encuentro con el Fondo Saudí para el Desarrollo, que posee un capital de u$s8.300 millones y préstamos acumulados por u$s16.200 millones.



Según confirmaron fuentes oficiales, durante los encuentros de trabajo que mantuvo Cafiero, “se abordó el financiamiento de obras de infraestructura a través del Fondo Saudí para el Desarrollo”. En esa línea, se remarcó “la importancia de las iniciativas estratégicas para hacer frente a los desafíos de la adaptación al cambio climático”. Por su potencial en energías renovables y de transición, Argentina aparece como un jugador relevante en el sector.



En febrero, el canciller encabezó una gira por Medio Oriente que dejó como saldo la estructuración de financiamiento para distintos proyectos de infraestructura para el desarrollo de Argentina por más de u$s1.000 millones en el próximo bienio. Ante la dificultad de conseguir otras fuentes de financiamiento, el Gobierno busca acelerar y sumar desembolsos del Fondo Saudí.



Según detallaron desde la Cancillería, “en las charlas hubo avances para que financien obras específicas, pero todavía no tenemos una confirmación de que ampliarán la programación vigente”. Un detalle no menor es que el Fondo Saudí para el Desarrollo posee un capital de u$s8.300 millones y préstamos acumulados por u$s16.200 millones.



Durante la gira, también se abordó la cuestión comercial. Según explicaron en el Gobierno, las oportunidades para ampliar las exportaciones se centran en el sector de agroalimentos, como carne aviar, en productos medicinales y farmacéuticos. También en productos lácteos, preparaciones para la alimentación infantil, soja, huevos y frutas. El 95% del territorio de Arabia Saudita se considera un desierto o semidesierto, sólo el 1,45% de la tierra es cultivable, lo que convierte al país en un importador neto de alimentos. Acuerdos en biotecnología

La pandemia aceleró la carrera biotecnológica. Se trata de una competencia para la que Argentina tiene potencial por su desarrollo científico e industrial. Un ejemplo concreto es el de la vacuna contra el Covid-19 elaborada íntegramente en el país, que se encuentra atravesando ensayos clínicos. Sobre esta iniciativa, el canciller Santiago Cafiero trajo de su gira una novedad relevante: un preacuerdo por el que se hará una transferencia de tecnología a Arabia Saudita.



En los despachos de Ciencia y Tecnología se entusiasman con el avance de la iniciativa. Cuentan que el proyecto desarrollado con apoyo del Estado (participan UNSAM y CONICET) no solo servirá para vacunar a los argentinos a partir del año que viene y para eventualmente exportar el fármaco, sino que también abrirá la puerta a potenciar el sector. “Hay capacidad científica y tecnológica, hay voluntad política como nunca antes de exportar conocimiento y hay un reconocimiento internacional hacia la Argentina. Esta combinación de factores nos está abriendo una ventana de oportunidad”, explicó a este medio Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.



Según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, “el acuerdo prevé el suministro de vacunas ARVAC al Ministerio de Salud saudí por un mínimo de 5 millones de unidades y también contempla la posibilidad de ampliar el suministro en otros ámbitos del territorio saudí”. También habrá apoyo recíproco en el proceso de transferencia de tecnología por lo que la empresa Prex Pharma, que rubricó un convenio con Pablo Cassará S.R.L, tiene previsto invertir unos u$s100 millones para construir un sitio de fabricación de productos biofarmacéuticos.



Ámbito.com.