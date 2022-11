Precios estables para el trigo y el maíz en el mercado de Rosario

Las cotizaciones de los cereales operaron hoy estables en el mercado de granos local, en una jornada en la que no se registraron ofertas de compra por soja, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



En el mercado del trigo se mantuvieron sin variaciones las condiciones de compra, aunque aún se cuenta con una baja cantidad de compradores participando activamente, indicó la entidad.



De este modo, los ofrecimientos abiertos por el cereal con descarga hasta el 23 de noviembre se ubicaron en US$ 355 la tonelada, igual valor que ayer, informó la BCR.



Por el lado del maíz, se observó una suba marginal en el número de compradores, al tiempo que se añadió la posición contractual al abanico de posibilidades de entrega.



Por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, igual valor que en la rueda previa.



Asimismo, la entrega contractual y durante diciembre se encontraron en US$ 240 la tonelada; y con entrega en enero de 2023 se encontró estable en US$ 245, sin variaciones respecto al martes.



Por el cereal de la próxima campaña tuvimos ofrecimientos de US$ 250 la tonelada para el tramo febrero-marzo de 2023, mientras que abril y mayo se ubicaron en US$ 245 y US$ 240, respectivamente.



Finalmente, para el cereal de la cosecha tardía 2022/23, la entrega en junio permaneció estable en US$ 220 la tonelada, misma situación que julio en US$ 210.



Para la soja, en la rueda no se presentaron ofertas abiertas de compra por parte de los compradores en el mercado local.



En el mercado de girasol, no se registraron variaciones en las condiciones de compra durante la jornada de hoy.



Así, la oleaginosa disponible se encontró en US$ 450, mismo valor que el ofrecido para la entrega entre diciembre y marzo 2023, siguiendo la tónica de las últimas ruedas.



En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.



En el mercado de sorgo no se presentaron variaciones en los ofrecimientos por parte de la demanda. De esta forma, la descarga de mercadería entre marzo y julio 2023 se ubicó nuevamente en US$ 220/t, sin cambios respecto al martes.