Personal del Congreso nacional cobrará una suma fija de $30 mil desde noviembre

La vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, firmó hoy un aumento salarial de suma fija de 30 mil pesos en noviembre para los trabajadores del Poder Legislativo, sumando así mayor presión al Gobierno para que defina una medida similar para todos los trabajadores."Dispónese un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los agentes del H. Congreso de la Nación que ascenderá a la suma de 30 mil pesos y que regirá desde el mes de noviembre de 2022, sumádose al incremento dispuesto en la RC 02/2022″, sostuvo el documento, firmado también por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.Del incremento salarial de suma fija "quedan excluidos los legisladores de ambas cámaras, las autoridades superiores y la planta política del Honorable Congreso de la Nación", detalló el texto.La medida fue establecida un día antes del acto que encabezará Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata por el Día de la Militancia, donde será la única oradora.La misma suma presión al presidente Alberto Fernández, que al igual que la CGT no parece tan convencido de este mecanismo, ya que prefieren que no interfiera con la dinámica de las paritarias como mecanismo para recuperar poder adquisitivo.En su última aparición pública, la ex mandataria se había referido a este tema: "Es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores, que no va en detrimento de las paritarias", dijo en aquel acto junto al sindicato de la UOM.Semanas atrás, en medio de la interna que hay en el oficialismo sobre esta situación, el cotitular de la CGT Héctor Daer había sostenido que "la suma fija le quita dinámica a las paritarias" y que "es algo que se incorpora al básico y achata las categorías". Fuente: (NA)