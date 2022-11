Reunión con Xi: Fernández informó que Argentina accedió a la ampliación del Swap

Política Fernández retomó su agenda en Indonesia y se reunió con Xi Jinping

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que mantuvo "una muy buena reunión" con su par de la República Popular China, Xi Jinping, y afirmó que el mandatario autorizó a que la Argentina disponga de 5.000 millones de dólares como parte de mecanismo del Swap, al ofrecer una conferencia en Bali, Indonesia, donde participa de la Cumbre del G20"Fue una muy buena reunión, no es la primera, y hablamos de temas que nos preocupan, temas bilaterales, los dos somos profundos defensores del multilateralismo y de la necesidad de que el desarrollo incluya a las personas", dijo Fernández en conferencia de prensa en el hotel Melia de Bali, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y el canciller Santiago Cafiero."Y le contesté que era lo mismos que queremos en los países en desarrollo. Había dos temas puntuales que nos preocupan, el primero, el tema de la ampliación del Swap, es un tema que venimos trabajando hace varios meses y no teníamos respuesta", completó el jefe de Estado."Fue un muy buen encuentro, como suelen ser los encuentros con el presidente Xi y para nosotros un motivo de alegría haber podido encontrar respuesta a dos temas que nos preocupaban", concluyó Fernández.El Presidente estuvo acompañado en la bileteral por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y de Economía, Sergio Massa; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Energía, Flavia Royon; y la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito.Por su parte, Massa explicó que "lo que representa el swap, o la ampliación del uso del swap para la Argentina, es contar con 5.000 millones de dólares más las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios" del organismo nacional."En el G20 también quedó planteado el tema de los sobrecargos y el uso de los derechos de giro dentro de las cuestiones que va a comunicar el G20 como parte de las nuevas política a adoptar", agregó.Calificó la reunión de "muy importante", por "lo que representa en el comercio bilateral la necesidad de restablecer el equilibrio", ya que "hoy la relación con china es deficitaria y eso lastima de alguna manera la proyección de reservas y fue planteado de esa manera", y recordó que "el déficit del comercio con china es de aproximadamente 8.000 millones de dólares proyectados de este año".El ministro acotó que Xi "planteó la posibilidad de aumentar los volúmenes de exportaciones sobre todo de exportaciones con valor agregado agregado" y al plantear que en la necesidad de aumentar el volumen y el uso del swap "la decisión del gobierno chino fue ampliar en 5.000 millones de dólares que vienen a reforzar las reservas y nos dan la posibilitad de disponer de mas herramientas para garantizar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas que a veces tienen temor de no poder acceder a los dólares"."Para nosotros, fue muy importante. Están todo el tiempo especulando si el gobierno tiene o no los dólares y para los que especulan con ver como lastiman al Banco Central les puede haber caído mal, pero a nosotros nos cae bien porque es fortalecer las reservas", subrayó.Massa contó que el segundo tema en la reunión "fue represas" y la necesidad de "poner al día los desembolsos y un reembolso que viene reclamando la Argentina hace un año y medio"; y eso "permitirá volver a poner a pleno la obra de represas que lleva el 40% de ejecución"."De acá a fin de año, en 15 días, las operaciones van a estar funcionando a pleno y eso demuestra la buena voluntad de china, de Xi con Alberto Fernández".El encuentro se desarrolló en hotel Mulia y Fernández estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.Fernández planteó la posibilidad de lograr la ampliación del canje de monedas con la Argentina (Swap), con el objeto de incrementar el uso de hasta 5.000 millones de dólares y mejorar sus términos y condiciones. (Télam)